Anticipazioni Uomini e Donne, il “tentativo disperato” di Gemma non piace al cavaliere: la reazione è dura

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne ci sarà sempre Gemma Galgani come protagonista, la dama – “pietra miliare” del programma di Maria De Filippi – nonostante le tante delusioni d’amore ricevute negli anni, non ha abbandonato la speranza di poter incontrare la persona giusta con la quale iniziare una storia. Anche in questa edizione aveva creduto di aver incontrato il “cavaliere giusto”, ma le cose non sono andate come sperava.

Secondo le anticipazioni del programma di Maria De Filippi il gesto che la dama avrebbe fatto nel corso dell’ultima registrazione non sarebbe stato gradito dal cavaliere con la quale aveva avuto una breve frequentazione. E anche questa volta Gemma sarebbe rimasta con “un pugno di mosche in mano”.

Uomini e Donne, cosa è accaduto “di nuovo” tra Gemma Galgani e Mario Lenti

A riportare le ultime anticipazioni di Uomini e Donne è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha anticipato come Gemma Galgani sia stata la protagonista di una parte del trono over. Ancora una volta la dama si sarebbe scagliata contro Mario Lenti, che ha baciato Maria G., una dama con cui è uscito.

Secondo Gemma, il cavaliere si sarebbe spinto tanto altro solo per riuscire ad allontanarsi da lei, ma in realtà non proverebbe un reale interesse verso la dama. La Galgani non crederebbe nemmeno nella buona fede della dama. Ma il suo gesto sembrerebbe che “scivoli letteralmente addosso” a Mario, che senza curarsi delle sue parole, ha deciso anche di conoscere una nuova donna arrivata nel programma per lui.

Dunque anche nell’ultima registrazione di Uomini e Donne pare che Gemma avrebbe tentato un approccio nei confronti di Lenti, con il quale sembrava ci fosse stato un lieve riavvicinamento, ma il cavaliere non sembrerebbe intenzionato a ricominciare con lei. Nel corso della parte dedicata al trono over c’è stata anche un’altra protagonista, anche lei ormai storica dama del programma, Sabrina. Quest’ultima ha trascorso la notte con Carlo, ma in studio ha spiegato che vuole prendersi del tempo e accetterà anche di conoscere un altro cavaliere. Ma Carlo sembra esserci rimasto male, dichiarando anche di essersi innamorato di lei, sulla vicenda interverrà Tina che farà piangere la dama, che lascerà lo studio in lacrime. Una volta rientrata, poi, si scaglierà contro il cavaliere accusandolo di non aver preso le sue difese con l’opinionista.

Spazio anche per Arcangelo e Magda, la coppia racconterà di essersi baciata, in studio interverrà Sebastiano che si scaglierà contro il cavaliere, sostenendo che sia una persona falsa. Rosanna, invece, dichiarerà di voler conoscere meglio Alessio, ma lui declinerà l’invito perché è amico di Giuseppe, ex appunto della dama. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne pare proprio che non mancheranno i colpi di scena, non ci resta, dunque, che attendere la messa in onda della puntata.