La tensione sale nello studio di Uomini e Donne: gesti e parole tra Sara e Jakub mettono alla prova il loro rapporto

Anticipazioni Uomini e Donne, duro scontro tra Sara e Jakub: il gesto della tronista scatena il corteggiatore

Gli ultimi sviluppi di Uomini e Donne, secondo le ormai tradizionali anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, promettono “maretta” in quel del Trono Classico che con Jakub Bakkour regala sempre qualcosa di scoppiettante. Tra i colpi di scena infatti che si vedranno nelle prossime puntate, è soprattutto il rapporto tra la tronista Sara Gaudenzi e il corteggiatore ex volto di Temptation Island. La loro conoscenza infatti sembra complicarsi proprio quando sembrava prendere una piega positiva.

Come sanno benissimo i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, la sintonia tra loro era evidente. “Era” e non “è” perché le ultime registrazioni hanno mostrato un’atmosfera più tesa del previsto. Alcuni gesti della tronista hanno scatenato la reazione di Jakub, mettendo in luce la fragilità di questo fresco legame. La presenza di altri corteggiatori, così come alcuni riavvicinamenti a ex frequentazioni, sembra aver complicato ulteriormente la situazione.

Sara e Jakub al centro della scena

Secondo le anticipazioni, ci sarà uno scontro tra Sara e Jakub. Il motivo sarebbe legato a due motivi: un nuovo corteggiatore, Raien, e al tentativo di Sara di chiarirsi con Marco Veneselli. Per questo motivo il tronista avrebbe mostrato la volontà di approfondire la conoscenza con Jakub attraverso un’esterna. Tuttavia, i toni non si sono calmati, visto che poco dopo lo studio è stato invaso da nuove tensioni e battibecchi. Il motivo? Un intervento di Cristiana Anania che ha complicato le cose, innescando un acceso botta e risposta tra le due ragazze. Insomma, sembra piuttosto lontana l’aria distesa e la discesa verso un chiarimento dei propri sentimenti. Soprattutto da parte delle troniste.

A far parlare ulteriormente è stato lo stesso Jakub, che poche ore dopo la registrazione ha condiviso su Instagram un messaggio che molti hanno interpretato come una frecciatina a Sara. Nelle stories il corteggiatore ha scritto: “…Ultima cosa…il punto non è l’errore o la difficoltà, ma cosa si fa dopo l’errore o nella difficoltà”, frase che, data la tempistica, sembra riferirsi al rapporto in evoluzione con la tronista e agli attriti emersi in studio.

Nel frattempo, le vicende degli altri protagonisti non restano in secondo piano. Cristiana, infatti, ha vissuto un momento intenso con Ernesto Passaro, culminato in un bacio che non è passato inosservato. Al contrario, le dinamiche riguardanti Ciro Solimeno e Flavio Ubirti restano più enigmatiche, con pochissime informazioni rivelate al pubblico: a questo punto non resta che lasciarsi andare alle ipotesi che hanno preso inevitabilmente piede sui social. E ovviamente attendere di guardare la messa in onda.