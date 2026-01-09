Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena tra Alessio e Rosanna: travolti dalla passione

Il pubblico pomeridiano di Canale 5 deve prepararsi all’arrivo di una miscela di emozioni, tensioni e svolte improvvise. Il mittente è Uomini e Donne, che nella registrazione del 6 gennaio ha visto un insieme di dinamiche interessanti. Ovviamente anche questa volta, le anticipazioni hanno iniziato a circolare con insistenza, con la conferma che niente rimane immutato quando ci sono di mezzo i sentimenti e le incomprensioni.

Alessio e Rosanna infatti hanno sorpreso tutti, cambiando le carte che sembravano ormai consolidate. Tra ritorni di fiamma, decisioni drastiche e momenti di forte emozioni, la sensazione è che il programma stia vivendo una fase particolarmente accesa.

Alessio e Rosanna: scatta la scintilla

Al centro della registrazione del 6 gennaio si è imposto il percorso di Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due, usciti insieme lontano dalle telecamere, hanno raccontato in studio una serata che ha segnato un punto di svolta. Tra loro è scattato un bacio intenso, accolto con curiosità e qualche inevitabile commento dagli opinionisti. Il clima in studio è apparso subito diverso: non più semplice conoscenza, ma un coinvolgimento che potrebbe cambiare le prospettive di entrambi. Un momento che conferma come, nel parterre del Trono Over, le emozioni possano esplodere quando meno te lo aspetti.

Non solo passione. La stessa registrazione ha mostrato anche il lato più spigoloso dello show. Sebastiano, dopo un’uscita con Manuela, ha dovuto fare i conti con la reazione di Elisabetta, infastidita da una situazione che non sentiva più sotto controllo. Dopo un lungo confronto, l’uomo ha accettato di interrompere una conoscenza, salvo poi ritrovarsi comunque lasciato. Uno scontro acceso, che ha coinvolto anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, sempre pronti a intervenire quando il dibattito si scalda. A fare da moderatrice della situazione, come sempre, Maria De Filippi, che ha guidato il confronto mantenendo il controllo dello studio.

Altro momento chiave è stato il faccia a faccia tra Magda e Mario Lenti. La dama ha espresso apertamente la sua delusione per alcuni atteggiamenti del cavaliere, dando vita a un confronto diretto che si è concluso con una decisione netta: la frequentazione si interrompe. Una scelta che ha avuto ripercussioni anche su altri equilibri del parterre, compreso quello di Gemma Galgani, ancora una volta costretta a incassare un due di picche. Intanto, anche Sabrina Zago ha deciso di guardare oltre, scegliendo di conoscere nuove persone dopo una fase intensa ma irrisolta. Tutti i dettagli saranno mostrati con la messa in onda in questi giorni.