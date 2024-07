Ecco cosa succede oggi in The Family, la serie turca in onda su Canale 5 ‘ispirata’ ai Soprano…

Anticipazioni della puntata di The Family di oggi, lunedì 15 luglio 2024, alle 14:40 su Canale 5. La serie turca, il cui titolo originale è Aile, è andata in onda in patria dal dal marzo 2023 al gennaio 2024, per 2 stagioni in tutto e un totale di puntate che in Italia arriva a 95 da 45′ ciascuna.

La vicenda ruota intorno all’amore, travolgente e inatteso tra Aslan Soykan (interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ) e Devin Akın (che ha il volto di Serenay Sarıkaya), rispettivamente boss della famiglia criminale pipù potente di Istanbul alle prese con le conseguenze del suicidio del padre Yusuf e psicologa di successo, piena di talento e di determinazione. Il loro amore è ostacolato dalla madre di Aslan, Hulya (Nur Sürer), donna dominante che esige che tutta la famiglia debba riunirsi a cena ogni giorno, e dalle vicende familiari di Devin, alle prese con una sorella borderline e tossicodipendente Yağmur (Yüsra Geyik) con una madre, Neşe (İpek Tenolcay), bipolare.

The Family, anticipazioni puntata 15 luglio 2024: Devin lascia tutti a bocca aperta

La sorpresa di Devin

I compleanni dei padri offrono sempre qualche evento speciale: durante la cena per festeggiare il compleanno di Ergun, cui si è presentato Aslan per recuperare la situazione con Devin, la situazione precipita. A un certo punto Aslan interviene in difesa di Devin promettendole amore eterno. Colpita dalle sue parole, Devin gli chiede di sposarla.

Devin fa i conti con la madre di Aslan

Sul più bello Aslan deve lasciare la festa del padre di Devin e tornare di corsa a casa: la nonna si è allontanata da casa e si è smarrita. Grazie all’intervento di Devin, andrà tutto bene, ma le tensioni tra Devin e la madre di Aslan, Hulya, continuano: irritata dal comportamento della donna, Devin le dice di aver chiesto ad Aslan di sposarla.

Cihan si presenta all’improvviso

Cihan si presenta allo studio di Devin sotto falso nome, ma la ragazza capisce chi è in realtà.

The Family, repliche

Ad oggi Mediaset non ha previsto repliche in televisione della serie tv, che si può seguire solo durante la messa in onda su Canale 5.

The Family, puntata di oggi su Mediaset Infinity

Oltre che su Canale 5, è possibile vedere The Family in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, che permette di rivedere anche le puntate precedenti.