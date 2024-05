Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 5 maggio 2024, alle 14:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 5 maggio 2024: Abdulkadir nei guai

Abdulkadir viene arrestato

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Hakan (Ibrahim Celikkol) saluta Abdulkadir (Erkan Bektaş), che è pronto a lasciare Cukurova per non interferire più nella vita privata di Hakan e Zuleyha. Ma, poco prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell’ordine per l’omicidio di Fekeli (Kerem Alışık). Fikret (Furkan Palalı) viene acclamato dalla folla di Cukurova per essere riuscito a trovare le prove e i testimoni che inchiodano il mandante dell’assassino di suo zio che finalmente è nelle mani della giustizia. Accompagnato da insulti di ogni genere da parte degli abitanti di Cukurova, Abdulkadir viene portato in prigione. Vahap (Ergün Metin) non si rassegna all’idea che suo fratello venga condannato all’ergastolo e Hakan pensa a un modo per liberare il suo amico.

L’evasione di Abdulkadir

Hakan va a trovare Abdulkadir in carcere e lo mette al corrente del suo piano per farlo evadere. Organizza l’evasione che ha successo e libera Abdulkadir. Zuleyha scopre che il marito le ha mentito di nuovo e lo perdona ma gli dice che sarà l’ultima volta.

Sermin e Betul “occupano” la casa di Fusun

Intanto, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik) si rifugiano in casa di Fusun (Yeliz Doğramacılar) a sua insaputa. Sermin si fa portare un’ingente spesa dicendo al negoziante che sarà Fusun a pagare.

La sfida tra Rasit e Gaffur

Rasit (Şahin Vural) si presenta alla villa con un vecchio sidecar. Gaffur (Bülent Polat) lo prende in giro e Rasit lo sfida. Gaffur accetta di gareggiare col pick up ma non controlla il serbatoio prima di partire e finisce la benzina, permettendo così a Rasit di vincere.

Lo scherzo a Cevriye

Bahar, per divertirsi, dice a Cevriye (Irmak Aydın) che Fadik (Polen Emre) e Rasit guadagnano molto più di lei. Per continuare a prenderla in giro, anche Gaffur e Uzum (Neva Pekuz) stanno al gioco, rincarando la dose. Fikret e Zeynep continuano a frequentarsi.

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.