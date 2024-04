Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 28 aprile 2024, alle 14:50. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 28 aprile 2024: una vacanza rovinata

Hakan salvato da Abdulkadir

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Hamran, un giovane boss della mafia libanese, sta per uccidere Hakan (Ibrahim Celikkol) per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir (Erkan Bektaş) interviene appena in tempo per salvare l’amico, ferisce Hamran con un colpo di pistola e lo mette in fuga. Hakan, però, teme che l’uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini al seguito, così da allontanarsi dalla minaccia di Hamran.

Zuleyha se ne va dalla vacanza con Hakan

Zuleyha, Hakan e i bambini stanno trascorrendo dei giorni di vacanza, Hakan, però, ha un comportamento strano e Zuleyha, insospettita, decide di seguirlo. Scopre così che Hakan ha ancora contatti con Abdulkadir. Di fronte alle bugie di Hakan, Zuleyha decide di lasciare l’hotel. Hakan in realtà, insieme ad Abdulkadir, sta cercando di rintracciare Hamran, che si è reso irreperibile. Hakan, rientrato in albergo, scopre che Zuleyha è andata via.

Nuovi guai per Sermin e Betul

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik) vivono a casa di Vahap (Ergün Metin) che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come delle serve. Quando Abdulkadir le scopre in casa del fratello, le costringe a fare le valigie e ad andarsene, lasciandole di nuovo in mezzo a una strada.

Replica Terra Amara puntata di oggi

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.