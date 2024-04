Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per venerdì 26 aprile 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 26 aprile 2024: minacce e scoperte

I braccianti contro Colak

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak (Altan Gördüm), chiedendo una parità salariale. Non avendo più nessuno che lavora nei suoi terreni, Colak è in difficoltà e medita vendetta verso Zuleyha. Intanto, Vahap continua a perseguitare Colak: fa trovare un topo morto al ristorante, provocando così il panico tra i clienti.

Hamran minaccia Hakan e Abdulkadir

Sia Hakan (Ibrahim Celikkol) che Abdulkadir (Erkan Bektaş) ricevono dei proiettili da Hamran, che continua a minacciarli. Decidono di chiedere a Vahap (Ergün Metin) di risolvere il problema. Ma Hakan cade nella trappola di Hamran, che gli punta una pistola alla testa ed è pronto ad ucciderlo per vendicare la morte di suo padre.

L’assassino di Fekeli

Fikret (Furkan Palalı) riesce a rintracciare Ali Riza, l’uomo che ha ucciso Fekeli (Kerem Alışık) per conto di Abdulkadir, e gli offre di prendersi cura della sua famiglia in cambio della confessione alle autorità, ma lui rifiuta. Anche gli uomini di Abdulkadir trovano Ali Riza; avrebbero il compito di ucciderlo, ma se lo fanno scappare.

Il piano di Sermin e Betul per allontanarsi da Vahap

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik) elaborano un piano per fuggire dall’ospitalità di Vahap. Sermin si presenta alla villa di Colak e riesce a convincere le guardie a lasciarla entrare con la scusa di dover prendere dei vestiti per la figlia, quando in realtà prende una pistola.

