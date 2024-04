Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per giovedì 2 maggio 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 2 maggio 2024: la scomparsa di Azize

Hakan cerca Zuleyha

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Hakan (Ibrahim Celikkol), preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret (Furkan Palalı) per riuscire a ritrovarla al più presto: la donna: infatti, lo ha lasciato da solo mentre erano in quella che sembrava una vacanza ma che in realtà Zuleyha ha scoperto essere una fuga da Hamran, che vuole uccidere Hakan. Zuleyha nel frattempo si rifiuta di parlare con Hakan. Grazie a Fikret, Hakan convince Zuleyha a tornare a casa con la promessa che avrebbe risolto la situazione della minacciosa presenza di Hamran senza spargimenti di sangue.

Azize è scomparsa

Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye (Irmak Aydın) il compito di prendersi cura della nonna. In un momento di distrazione però, Cevriye perde di vista Azize (Serpil Tamur). Quando se ne rende conto è troppo tardi: Azize è scomparsa. Cevriye, disperata, racconta a Rasit (Şahin Vural) e Gaffur (Bülent Polat) l’accaduto. Gaffur, radunati i braccianti, organizza delle squadre di ricerca. Alla villa sono tutti molto in pensiero per la scomparsa della nonnina, che essendosi offesa per un commento di Cevriye si è nascosta per non farsi trovare.

L’assassino di Fekeli confessa?

L’indomani, al Cotonificio, Ismail avverte Fikret che un certo Ali Riza è andato a cercarlo. Fikret e Cetin (Aras Şenol) si precipitano dall’uomo e lo convincono a confessare al procuratore l’assassinio di Fekeli (Kerem Alışık), eseguito su commissione di Abdulkadir (Erkan Bektaş).

Abdulkadir uccide Hamran

Intanto, Hakan e Abdulkadir hanno rintracciato Hamran. Hakan cerca di convincerlo di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma il giovane non sembra convinto, così Abdulkadir gli spara a sangue freddo, uccidendolo e mettendo brutalmente fine alla questione.

Replica Terra Amara puntata di oggi

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.