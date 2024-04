Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per giovedì 25 aprile 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 25 aprile 2024: la nuova sfida di Zuleyha contro Colak

Un uomo minaccia Abdulkadir e Hakan

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Vahap (Ergün Metin) rivela ad Abdulkadir (Erkan Bektaş) che Colak (Altan Gördüm) ha solo finto di sposare Betul (İlayda Çevik). Abdulkadir e Hakan (Ibrahim Celikkol) vengono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano. Si incontrano di nascosto per parlarne ma Zuleyha, che aveva seguito Hakan, chiede spiegazioni. Abdulkadir si inventa allora una storia: dice che ha chiesto ad Hakan di aiutare Vahap perché anni prima aveva contratto con lui un debito d’onore. Hakan e Abdulkadir pensano che l’unica soluzione sia uccidere l’uomo che li minaccia.

Zuleyha dalla parte delle braccianti

Colak non paga le sue braccianti e Zuleyha le risarcisce ma pensa con Friket (Furkan Palalı) a come poterle aiutarle. Colak, a sua volta, cerca di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, informate di come Colak aveva trattato le altre, si ribellano. Zuleyha, che ha scoperto che Colak dà alle braccianti donne uno stipendio più basso, decide di istituire un fondo di solidarietà e inizia una battaglia per la parità salariale.

Sermin e Betul ospiti di Vahap

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul, ormai senza un tetto, vivono da Vahap, che le tratta come se fossero al suo servizio. Betul non vuole prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a stare al gioco. Nel frattempo, alla tenuta, Cevriye (Irmak Aydın) continua a cercare di conquistare Gaffur (Bülent Polat), che però non sembra interessato.

Terra Amara su Mediaset Infinity

