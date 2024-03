Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 24 marzo 2024, alle 14:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 24 marzo 2024: l’inganno a Betul e il nuovo sindaco

L’agguato al pullman di Colak

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Hakan (Ibrahim Celikkol) e Abdulkadir (Erkan Bektaş) fermano uno dei pullman della società di Colak (Altan Gördüm) diretto ad Ankara e lo incendiano dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri un viaggio più confortevole su uno dei mezzi di loro proprietà.

Lo smascheramento di Betul

Zuleyha organizza la proiezione di un film, evento gratuito e aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, ma, invece del film annunciato, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul (İlayda Çevik) che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all’azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa.

La vendetta di Colak

A questo punto, Betul si dispera per essere stata smascherata in pubblico e Sermin (Sibel Taşçıoğlu) la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Colak, spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha per l’offesa che ha arrecato a Betul, così si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all’impazzata finché Fikret (Furkan Palalı) non riesce a fermarlo.

Il telegramma-trappola

Quella stessa mattina, Zuleyha ha ricevuto un telegramma in cui è scritto che il Signor Sadi è ricoverato in ospedale ad Ankara in gravi condizioni. Così, messa in sicurezza la villa, decide di andare a trovarlo, ma in ospedale trova invece Gungor che le racconta la verità su Hakan. Nonostante ciò, Zuleyha continua a non voler avere più niente a che fare con lui tanto da dare a Fikret la procura dell’azienda, in modo da non doverlo più incontrare neanche al lavoro.

Lutfiye nuovo sindaco

Nel frattempo, Lutfiye (Hülya Darcan) è preoccupata per le condizioni di salute del sindaco, temendo il peggio e di doversi prendere carico del ruolo di primo cittadino. Cosa che avviene poco dopo, quando il sindaco muore. La donna così si trova infatti a doverlo sostituire fino alle prossime elezioni.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.