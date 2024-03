Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per venerdì 22 marzo 2024, alle 21:40. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 22 marzo 2024:il pignoramento della villa

Che fine hanno fatto Gaffur e Selamet?

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Villa Yaman è stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik), è già a caccia dello scoop. Intanto, Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur (Bülent Polat) e Selamet, ma dopo molte ore, dei due non si ha ancora traccia.

Hakan fa arrestare il truffatore

Nel frattempo, Hakan (Ibrahim Celikkol) ha fatto arrestare l’uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo, ma Fikret (Furkan Palalı) pensa ci sia proprio Hakan dietro al rapimento del bambino. Zuleyha, preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit (Şahin Vural). I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell’auto.

L’attacco di gelosia di Abdulkadir

Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte. Mentre Abdulkadir (Erkan Bektaş) e Betul sono a casa di lei e parlano del loro futuro, Colak (Altan Gördüm) decide di fare visita a Betul. Abdulkadir, all’arrivo di Colak, si fa prendere da un attacco di gelosia, ma Betul lo convince a non farsi vedere.

Zuleyha al centro dei pettegolezzi

Zuleyha, dopo il sequestro di villa Yaman, ha portato la famiglia e il personale in un hotel ma la mattina dopo sul giornale appare una foto di Zuleyha in hotel con i dettagli della sua situazione debitoria. Sermin ne approfitta per spettegolare con tutti, ma la villa viene dissequestrata e Zuleyha con la famiglia e il personale rientra a casa. In seguito Zuleyha tenta di riappacificarsi con Betul che invece la insulta vantandosi di averla truffata. In città Hakan e Colak hanno un duro scontro verbale.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.