Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 21 aprile 2024, alle 14:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 21 aprile 2024: il matrimonio di Zuleyeha e la cacciata di Sermin e Betul

Quasi tutti contenti per Zuleyha e Hakan

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

La festa per le nozze tra Hakan (Ibrahim Celikkol) e Zuleyha volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme. Il giorno successivo, tutti i braccianti accolgono la coppia di sposi novelli con grande allegria, ma l’aria festosa non contagia Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik), che covano sempre più rancore.

Zeynep e Fikret si conoscono meglio

Nel frattempo, Zeynep costringe Cetin (Aras Şenol) a rivelargli chi sia il padrone di casa in cui si è sistemata e una volta scoperto che si tratta di Fikret (Furkan Palalı), insiste per potergli pagare l’affitto. Fikret convince Zeynep a rimanere nell’appartamento che le ha affittato e, durante una cena, i due approfondiscono la conoscenza reciproca.

Che fine ha fatto la spilla di Leyla?

Zuleyha non trova più la spilla portafortuna di Leyla. Fadik (Polen Emre) accusa incautamente Cevriye (Irmak Aydın) che si offende per essere stata calunniata. Zuleyha, con l’aiuto di Gaffur (Bülent Polat), Rasit (Şahin Vural) e Fadik, scopre che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa.

Sermin e Betul in cerca di una nuova casa

Non sapendo dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun (Yeliz Doğramacılar), la quale però si rifiuta di aiutarla poiché non si fida più di lei. Betul, invece, torna da Abdulkadir dichiarando il suo amore e chiedendo perdono, ma l’uomo non le crede e la allontana. Vahap assiste alla scena e decide di ospitare le due donne all’insaputa del fratello.

Abdulkadir e Colak contro Betul

Abdulkadir (Erkan Bektaş) incontra causalmente Colak (Altan Gördüm) in un ristorante, e i due decidono di fare fronte comune contro il loro nemico: Betul. Infine Vahap (Ergün Metin) rivela ad Abdulkadir che Colak e Betul non sono ufficialmente sposati dal momento in cui il matrimonio è stato una messinscena organizzata da Colak per ingannare Betul.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.