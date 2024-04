Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per venerdì 19 aprile 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 19 aprile 2024: il matrimonio

Un matrimonio un po’ teso

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Zuleyha e Hakan (Ibrahim Celikkol) si preparano a celebrare le nozze e a vivere insieme, così Fikret (Furkan Palalı) e Lutfiye (Hülya Darcan) hanno trovato una nuova, temporanea sistemazione. A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l’unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Questo suo ritardo impensierisce Zuleyha. La donna teme che Colak (Altan Gördüm), volendo vendicarsi per l’ordine di demolizione firmato da Lutfiye, le abbia fatto del male. Viene così allertata la polizia e Colak viene arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Che fine ha fatto Lutfiye?

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna mentre si stava recando in auto a villa Yaman è stata fermata da Vahap (Ergün Metin) che, in fuga dalla gendarmeria, le ha sequestrato l’auto. Lutfiye riesce a trovare un passaggio e ad arrivare dalla polizia dove trova Zuleyha, Hakan e il procuratore ai quali spiega come sono andate le cose. Chiarita la situazione, finalmente Lutfiye può celebrare il matrimonio.

Una fidanzata per Fikret

Proprio Lutfiye sta cercando una fidanzata per suo nipote e la sua attenzione si concentra su Zeynep, la nuova insegnante della scuola della città, amica di vecchia data di Cetin (Aras Şenol) e da poco tornata ad Adana. Con la complicità di Cetin, Lutfiye organizza una cena per far conoscere Zeynep a Fikret e tra i due sembra esserci da subito una certa affinità.

Sermin diventa ladra

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) e Betul (İlayda Çevik), dopo non esser riuscite ad andare a Istanbul, sono costrette a vivere nella casa di Gaffur (Bülent Polat) e non hanno di che mangiare. In preda alla disperazione, Sermin ruba la spilla d’oro portafortuna di Leyla per poterla rivendere e racimolare del denaro.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.