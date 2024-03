Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per domenica 17 marzo 2024, alle 15:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 17 marzo 2024: i guai economici di Zuleyha

La minaccia dello zio di Kerem Alì

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Il presunto zio di Kerem Ali, Mujdat, minaccia di portare via il bambino se Fikret (Furkan Palalı) non gli consegnerà 10 milioni di lire. Nel frattempo, Zuleyha, che dispone soltanto di un giorno per pagare un ingente debito con il Fisco, altrimenti le verrà pignorata la casa, decide di prestare a Fikret la cifra di cui lui ha bisogno. Poi, chiede a Gaffur (Bülent Polat) e Selamet di vendere i suoi gioielli per poter poi estinguere il debito. Mujdat accetta i soldi e assicura Fikret che rinuncerà all’affido di Kerem Ali. L’ufficiale giudiziario arriva alla tenuta per riscuotere il pagamento, ma Gaffur e Selamet non sono ancora tornati con i soldi di Zuleyha.

La speranza d Betul

Betul, intanto, lascia la casa di Colak, dicendosi stanca di essere additata come sua amante. Così facendo, vorrebbe che Colak (Altan Gördüm) la chiedesse in sposa, in modo da poter avere la sua eredità. Ma le cose non vanno come previsto.

