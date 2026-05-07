Anticipazioni Ore 14 Sera, i casi trattati da Milo Infante: gli ospiti di stasera 7 maggio 2026
Anticipazioni Ore 14 Sera: Milo Infante approfondisce il giallo di Pamela Genini e gli ultimi clamorosi sviluppi sul delitto di Garlasco tra intercettazioni e nuovi indagati. I temi e i protagonisti della puntata di stasera, 7 maggio 2026, su Rai 2
Il palinsesto di Rai 2 si prepara a un cambio di guardia stagionale: mentre l’appuntamento pomeridiano di Milo Infante si congeda oggi dai telespettatori per lasciare spazio alle grandi competizioni sportive, come il Giro d’Italia e i prossimi Mondiali, la versione serale del talk non accenna a fermarsi.
Ore 14 Sera continuerà infatti a presidiare la prima serata per tutto il mese, raddoppiando persino la sua presenza con degli speciali previsti per i venerdì del 15 maggio e del 5 giugno.
L’appuntamento di questa sera, giovedì 7 maggio 2026, si preannuncia particolarmente denso di aggiornamenti legati ai casi di cronaca nera che più hanno scosso l’opinione pubblica negli ultimi mesi. I
I temi trattati da Milo Infante stasera 7 maggio 2026
l programma tornerà a occuparsi della tragica morte di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso autunno. Se per il femminicidio resta principale accusato l’ex compagno Gianluca Soncin, l’attenzione degli inquirenti si è ora spostata su un secondo, inquietante filone: quello della profanazione della sua tomba. Proprio nelle scorse ore, gli uffici dei Carabinieri di Bergamo hanno ospitato l’interrogatorio di un altro uomo legato al passato della vittima, Francesco Dolci, nel tentativo di fare luce sul vilipendio del cadavere della ventinovenne.
Parallelamente, Milo Infante riaprirà il delicatissimo fascicolo sul Delitto di Garlasco, scosso da una recente accelerazione nelle indagini. La Procura di Pavia sta cercando di verificare l’esistenza di presunti video intimi che coinvolgerebbero Chiara Poggi, un elemento che potrebbe riscrivere parte del contesto di quel tragico agosto 2007.
Il racconto di queste intricate vicende giudiziarie sarà accessibile non solo in diretta televisiva, ma anche in modalità streaming e on-demand attraverso il portale RaiPlay, garantendo al pubblico la possibilità di seguire l’evoluzione dei casi anche nei giorni successivi alla messa in onda.