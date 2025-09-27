Anticipazioni La Ricetta della Felicità: cosa succederà nella puntata del 2 ottobre

La Ricetta della Felicità ha debuttato nei giorni scorsi, e sin dalla prima puntata ha ottenuto l’attenzione dei telespettatori. Cast prevalentemente femminile, con due protagoniste d’eccezione Marta e Susanna, interpretate rispettivamente da Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, alle prese con il ruolo di mamma e di donne con un vissuto privato diverso. La trama della serie può sembrare superficiale e scontata, ma in realtà è ricca di momenti emozionanti destinati a coinvolgere il pubblico. Ironia, emotività, e verità non rivelate sono gli ingredienti che caratterizzano la trama de La Ricetta della Felicità, che non mancherà sorprendere con diversi colpi di scena.

La serie è composta di 8 puntate, che saranno trasmesse in 4 prime serate, tutte andranno in onda il Giovedì. La prima ha debuttato lo scorso 25 settembre, mentre la puntata conclusiva è prevista per il 16 ottobre. Facoltosa milanese, Marta giunge a Marina di Romagna, con la figlia Greta e l’anziana suocera, interpretata dalla bravissima Valeria Fabrizi, per scoprire la verità sulla scomparsa del marito. La vita di Marina viene così rivoluzionata e la giovane donna, che ha il volto di Cristiana Capotondi, dovrà fare i conti con una nuova realtà.

A Marina di Romagna, località inventata, me che esalta le bellezze della riviera Adriatica, la signora Rampini conosce per caso Susanna, alias Lucia Mascino, anche lei mamma single di Asia, una ragazza timida e concentrata solo sullo studio. Da qui iniziano le ricerche di Marta, che aiutata dal carabiniere locale, raccoglie alcune prove sul passaggio del marito nella cittadina. Ma cosa scoprirà? Le anticipazioni della prossima puntata riservano alcuni colpi di scena che coinvolgeranno Marta, ma anche Susanna e le loro figlie.

La Ricetta della Felicità seconda puntata: ecco cosa succede

Gli spoiler dei nuovi episodi de La Ricetta della Felicità rivelano che Marta e Giacomo sono impegnati a scoprire dettagli sul passato di Enrico, ma l’unica prova che hanno ha disposizione è una foto di un autovelox che risale a qualche anno prima. Susanna si convince che le intenzioni del fratello possano avere un secondo fine romantico, mentre Greta lega con delle amiche di Ahmed con cui finisce in spiaggia. La giovane ha una disavventura e viene salvata d’Asia. Le due ragazze diventano amiche e Greta scopre che Asia non ha mai conosciuto il padre.

Giovà ha di nuovo problemi con il vizio del gioco e questo preoccupa Susanna, che in modo casuale lo viene a sapere. L’altro colpo di scena riguarda Rosa che improvvisamente sparisce: tutti la cercano, ma l’anziana donna sembra scomparsa nel nulla fino a quando una telecamera posta sulla strada la ritrae mentre chiede un passaggio ad un camionista. La donna chiede all’autista di portarla a Milano dove, a suo dire, avrebbe un appuntamento con il figlio Erico.

Enrico è tornato? Marta e Susanna vanno a Milano

Il racconto di Rosa fa supporre che Enrico è tornato a Milano, per questo Marta e Susanna corrono in città per incontrarlo. Intanto Greta riceve la visita di Tommaso, il suo ragazzo, ma a quanto pare l’incontro non avrà esito positivo. Durante il viaggio di ritorno da Milano Susanna nota che Marta tiene in borsa un vecchio album di foto, e rimane colpita da uno scatto. Cosa ritrae?

Ma soprattutto perché la lascia senza parole? I prossimi episodi de La Ricetta della felicità cercheranno di rispondere a tutti questi quesiti. La serie è visibile su Rai Uno tutti i giovedì in prima serata, ma anche in live streaming e on demand su RaiPlay.