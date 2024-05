Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 28 maggio 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 27 AL 31 MAGGIO 2024

La Promessa, anticipazioni 28 maggio 2024: speranze e contrasti

Salvador torna a vedere?

Maria (Sara Molina) conferma a Jana che Ramona è tornata in paese. Petra (Marga Martinez) svela a Cruz (Eva Martín) che suo fratello Feliciano cerca un lavoro e Cruz mostra disponibilità. Maria chiede aiuto ad Abel per Salvador (Mario García) e il medico lo visita. La diagnosi apre alla speranza che Salvador torni a vedere.

Nuovi contrasti tra Jana e Abel

Abel e Jana sono in contrasto perché Jana sa che non è affidabile. Anche Manuel chiede un parere a Mauro (Antonio Velázquez) sul dottor Bueno, e il valletto in confidenza confessa di non capire la richiesta di alloggiare al piano della servitù. Abel, incalzato da Jana, tende a minimizzare i sintomi di Jimena (Paula Losada) come tipici di una gravidanza.

Il rifiuto di Martina

Fernando e Margarita cercano di imporre a Martina (Amparo Piñero) la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per mostrarsi a Madrid in qualità di futura sposa, ma lei si rifiuta categoricamente. Margarita minaccia Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) di vendicarsi per averli trattati come mendicanti nel momento del bisogno ospitando la piccola Martina come un’elemosina.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.