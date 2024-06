Ecco cosa succede oggi ne La Promessa, la soap opera di Canale 5 ambientata in Spagna nei primi anni del Novecento

Anticipazioni La Promessa del 7 giugno 2024: la folle idea che viene in mente a Jimena

Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 7 giugno 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 7 giugno 2024: ultimatum

Come sta Pia?

Jana raggiunge la servitù con il neonato, e la informa che ci sono state complicazioni nel parto, Donna Pia (Maria Castro) ha perso conoscenza, e non si è ancora svegliata, ma al suo fianco c’è Abel (Alejandro Vergara) a prendersi cura di lei. Manuel e Jimena (Paula Losada) vanno a trovare il bambino, ma lei lo rimette nelle braccia di Jana, fuggendo via. Manuel la segue e la rassicura dicendole che sarà un’ottima madre. Abel, intanto, chiede scusa a Jana per aver sminuito le sue competenze, mentre Candela (Teresa Quintero) si prende cura del bambino di Pia.

Curro sorveglia Martina

Cruz (Eva Martin) parla con Curro (Xavi Lock) e gli chiede di sorvegliare Martina (Amparo Piñero) per evitare che faccia altre azioni sconsiderate, e il ragazzo accetta. Cruz, inoltre, rimprovera Abel perché sta prestando troppe cure a Pia, trascurando Jimena, ma il medico la rassicura.

L’ultimatum di Ramona

Jana va a trovare Ramona (Inma Pèrez), che sta meglio, e rimprovera la ragazza dicendo che è stata una pazzia tornare a Lujan, e la caccia dicendo che presto andrà via. Come previsto, Ramona è ancora della sua idea e dà a Jana un ultimatum: o lascia Lujan con lei o non vuole che vada a trovarla mai più.

Mauro aiuterà Feliciano

Teresa (Andrea Del Rio) rimprovera Mauro (Antonio Velázquez) perché si rifiuta di accettare Feliciano: il ragazzo la ascolta, e decide di aiutarlo nella sua formazione. Don Carlos (Ramón Ibarra) torna alla Promessa con l’intenzione di porgere le sue scuse a Candela, ma a gran sorpresa, è lei a scusarsi per il suo comportamento e a confessare i suoi sentimenti per l’uomo.

Fernando si salva da un malore

Fernando si salva da un attacco di cuore grazie alla pillola che gli somministra Margarita. Alonso è sotto shock perché ha temuto di perdere suo fratello. Questo evento, sommato alle cure del medico per Pia, ancora convalescente dopo il parto, fa sì che Cruz si scontri nuovamente con Abel poiché la marchesa ritiene che non stia facendo il suo lavoro come dovrebbe.

La folle idea di Jimena

Chi gioca con il pericolo è Jimena che, nella sua testa, inizia a pensare alla possibilità di fingere un aborto nel modo più pericoloso possibile. Pia è ancora gravemente malata e tutti si stanno occupando del suo bambino, in particolar modo Candela.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.