Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 29 maggio 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 29 maggio 2024: un duro lavoro per Feliciano

Jimena vuole trasferirsi

Jana viene a sapere da Jimena (Paula Losada) del proposito di trasferirsi con il marito a Madrid e cerca di nascondere il suo dispiacere. Anche se riconosce che, forse, proprio il modo migliore per dimenticare Manuel è la distanza.

Feliciano è bullizzato?

Mauro (Antonio Velázquez) e Salvador (Mario García) affidano a Feliciano i lavori più pesanti e sgradevoli. Feliciano cerca di opporsi, ma inutilmente. Petra (Marga Martinez) si rivolge a Pia (María Castro) per protestare per i compiti affidati al fratello, più adatti a un garzone che a un valletto, e accusa Romulo (Joaquín Climent) e Pia di volersi vendicare di lei. Pia le spiega che il problema è l’inesperienza di Feliciano, e che, se lei non fosse intervenuta, non sarebbe mai stato assunto.

Il piano di Candela

Candela (Teresa Quintero), trova una strana e potenzialmente pericolosa soluzione ai problemi di Don Carlos (Ramón Ibarra) con la sua spietata figlia. Simona (Carmen Flores Sandoval) cerca di farle cambiare idea, ma la donna non cambia il suo piano.

Lo sfogo di Margherita

Margherita, affranta, si sfoga con Fernando per l’atteggiamento della figlia Martina (Amparo Piñero) nei confronti della corte che le fa Antonio de Carvajal y Cifuentes, l’uomo che dovrebbe sposare, ma lui si dimostra ottimista, convinto che le cose si sistemeranno.

