Anticipazioni della puntata de La Promessa di mercoledì 12 giugno 2024, alle 14:50 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 12 giugno 2024:

Pia sta meglio

Pia (Maria Castro) sembra migliorare, ma l’unico modo per esserne sicuri è assumere un particolare farmaco. Jana deve rivolgersi a un vecchio alleato in queste questioni, se vuole riuscirci. Pia torna cosciente e quando chiede di suo figlio, si insospettisce per lo strano atteggiamento delle cameriere, finchè non riesce a farsi confessare la verità da Jana. Pia è disperata per la sparizione del figlio, Candela (Teresa Quintero) si sente in colpa e si rifiuta di andare a trovarla.

Feliciano sa dove si trova il bambino

Feliciano confida a Teresa (Andrea Del Rio) di sapere dove si trova il bambino e la donna corre a dirlo a Don Romulo (Joaquín Climent) e al resto della servitù. Teresa suggerisce di cercare il figlio di Pia nel convento di Villalquino, e per coprire Feliciano dice che l’idea le è stata data da una sua amica, scusa a cui Mauro (Antonio Velázquez) non crede. Don Romulo si incarica di verificare immediatamente. Petra si accorge che i domestici tramano qualcosa.

L’appuntamento tra Antonio e Martina

Finalmente, Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) arriva a La Promessa, dove viene ricevuto con tutti gli onori. I Marchesi Fernando e Margherita e Cruz (Eva Martin) lo intrattengono in modo assillante, nonostante l’intenzione del figlio del Duca di trascorrere del tempo da solo con Martina (Amparo Piñero). Per cui gli dà particolarmente fastidio, anche se lo nasconde, che Curro (Xavi Lock) sia stato assegnato come chaperon di Martina.

La situazione non potrebbe essere più spiacevole per Curro, che cerca in Ramona un modo per sfuggire al suo penoso obbligo. Martina ha un appuntamento con Antonio per una passeggiata e Lorenzo (Guillermo Serrano) e Cruz ordinano a Curro di fare loro da chaperon per carpire informazioni che li aiutino ad evitare le nozze tra i due.

Cruz e Lorenzo cercano un pretesto per mandare a monte il matrimonio di Antonio e Martina, usando Curro come spia, ma il duca risulta ineccepibile, allora Lorenzo si propone di partire per chiedere aiuto a un suo amico che ha molte conoscenze. Durante un pranzo Antonio dice di voler presentare Martina ai suoi in occasione del garden party organizzato dalla famiglia reale. I presenti credono che l’invito sia esteso a tutti, ma lui chiarisce l’equivoco.

L’accusa di Fernando

Fernando accusa Alonso (Manuel Regueiro) di aver ucciso il loro fratello maggiore per ereditare il marchesato. Alonso racconta la sua versione, ovvero che si trattò di un incidente in cui Pedro morì cercando di salvare Alonso dalla corrente del fiume.

Nuovi problemi per Manuel

Manuel ha uno scontro con sua madre che continua a criticare l’operato di Abel (Alejandro Vergara). Jimena (Paula Losada) ha un altro dei suoi sbalzi di umore in presenza di Teresa e poi discute di nuovo con Manuel perché vuole trasferirsi a Madrid.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.