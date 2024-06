Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 11 giugno 2024, alle 14:50 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 11 giugno 2024:

Jimena vuole più affetto da Manuel

Jimena (Paula Losada) chiede a Manuel maggior dimostrazione di affetto. Cruz (Eva Martin) insiste affinché Jimena si faccia fare un controllo medico da Abel (Alejandro Vergara). Jimena, con una scusa, attira Manuel e lo trascina a letto.

La ricerca del figlio di Pia

Il figlio di Pia (Maria Castro) risulta ancora scomparso. Abel viene redarguito da Cruz per occuparsi maggiormente di Pia, ancora debole per il parto. Petra (Marga Martinez) intralcia la ricerca del figlio di Pia scomparso all’improvviso, e attira l’odio della servitù. Salvador (Mario García), Lope (Enrique Fortùn) e Abel riescono a far mangiare Candela (Teresa Quintero) dopo il voto del digiuno per salvare Pia. Questa sembra migliorare, ma l’unico modo per esserne sicuri è assumere un particolare farmaco. Jana deve rivolgersi a un vecchio alleato in queste questioni, se vuole riuscirci.

Un’opportunità per Feliciano

L’ottimo lavoro di Feliciano nei confronti di Fernando fa sì che Feliciano sia considerato come suo possibile valletto personale. L’entusiasmo per la notizia, però, viene condiviso solo da Petra e Teresa (Andrea Del Rio), ma non da Mauro (Antonio Velázquez). Feliciano, inoltre, corteggia Teresa e le regala un braccialetto fatto di semi essiccati.

Pace tra Alonso e suo fratello?

Alonso (Manuel Regueiro) si confida con Catalina (Carmen Asecas) in maniera profonda riguardo il rapporto col fratello, ricevendo dalla figlia sproni nell’abbracciare la sua idea di una relazione fraterna pacifica. Lorenzo (Guillermo Serrano) rimprovera Catalina sull’aver affittato i terreni ad un prezzo, secondo lui, troppo basso. Catalina con il pretesto di una foto a Santander tenta di riavvicinare Fernando e Alonso per far superare loro gli attriti del passato. Ma il tentativo fallisce.

Curro incontra Ramona

Curro (Xavi Lock) viene condotto da Jana in casa di Ramona (Inma Pèrez), e presentato a lei come Marcos, nonché il nome datogli da Dolores. Jana chiede a Ramona di dirgli la verità. Ramona mette in guardia Jana e Curro e rifiuta di dire loro la verità sulla madre per non turbarli inutilmente.

“Il principino” infastidisce Jimena

L’arrivo di Don Antonios, detto “il principino”, infastidisce Jimena, che non ha molto interesse all’incontro. Cruz raccomanda a Petra di non farle sentire la mancanza di Piao. La marchesa è preoccupata per l’aspetto di Catalina. Margarita si offre di parlarle. Cruz si lamenta con Manuel del dottor Bueno e lo accusa di non curare bene Jimena, ed esorta il figlio a liberarsene.

Antonio arriva a La Promessa

Finalmente, Antonio de Carvajal y Cifuentes arriva a La Promessa, dove viene ricevuto con tutti gli onori. I Marchesi Fernando e Margherita e Cruz lo intrattengono in modo assillante, nonostante l’intenzione del figlio del Duca di trascorrere del tempo da solo con Martina (Amparo Piñero). Per cui gli dà particolarmente fastidio, anche se lo nasconde, che Curro sia stato assegnato come chaperon di Martina. La situazione non potrebbe essere più spiacevole per Curro, che cerca in Ramona un modo per sfuggire al suo penoso obbligo.

Salvador sostiene Candela

Salvador, finalmente, comincia ad abbandonare il suo atteggiamento scontroso, e diventa un grande sostegno per Candela, che resta inconsolabile per la scomparsa del neonato. Il resto della servitù è diviso tra il comunicare ai Marchesi che il neonato di Pia è stato rapito oppure no.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.