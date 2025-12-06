Anticipazioni La Notte nel Cuore: un dramma si abbatte Nuh e Sevilay dopo le nozze

Martedì 9 dicembre andrà in onda in prima serata su Canale5 una nuova puntata de La Notte nel Cuore, l’amatissima soap opera turca, che domenica scorsa ha ottenuto il 16% di share. Ma cosa dicono le anticipazioni? A quanto pare nulla di buono, dopo che Nuh e Sevilay si sono sposati dovranno fare i conti con un amaro risvolto.

La soap opera turca ci ha abituati a non dare mai nulla per scontato e, anche quando quel lieto fine sembra essere finalmente arrivato, c’è sempre una tragedia pronta a scombussolare gli animi. Ed è proprio quello che vedremo nella prossima puntata della fiction.

La Notte nel Cuore, cosa accadrà nella puntata del 9 dicembre

Nella prossima puntata de La Notte nel Cuore vedremo che Nuh finalmente sposerà Sevilay, ma riceverà una bruttissima notizia quando andrà in ospedale per sottoporsi a un delicato intervento. L’operazione è molto delicata e ha un 40% di possibilità di sopravvivenza, il ragazzo vorrà farsi operare comunque, nonostante i rischi, perché il suo sogno è quello di poter vivere il suo amore per la compagna senza pensieri.

Tashin, infatti, proporrà alla giovane coppia di sposarsi prima di quest’operazione e i due ragazzi accetteranno. Arriverà finalmente il giorno del matrimonio, quel momento che Nuh e Sevilay sognavano da tempo, ma la festa finirà presto in tragedia. Poco dopo la cerimonia, infatti, Nuh si recherà in ospedale per sottoporsi al delicato intervento e qui i medici gli daranno una terribile diagnosi. Secondo le anticipazioni de La Notte nel Cuore, la situazione del ragazzo sarà più critica di quanto immaginava, il tumore è cresciuto e valuteranno l’ipotesi di non operarlo affatto, perché non ci sarebbero speranze.

Un colpo di scena che rovinerà la gioia del matrimonio in pochi istanti, quella serenità che tanto aveva desiderato, sarà spazzata via da questa terribile diagnosi. Intanto vedremo anche Estat che proverà a farsi perdonare da Esma, ma la donna non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Hikmet tenterà la fuga con i soldi di Canan, ma Halil riuscirà a fermarla, chiuderanno la borsa in un magazzino che si potrà aprire solo se sono entrambi presenti. Bunyamin scoprirà che i soldi sono spariti e non se lo aspettava. Secondo le anticipazioni della prossima puntata de La Notte nel Cuore non mancheranno colpi di scena, bisognerà capire cosa accadrà successivamente e soprattutto cosa decideranno di fare i medici con Nuh, lo opereranno?

La famiglia sarà molto preoccupata e agitata e aspetterà con trepidazione il responso dei medici, con la speranza che Nuh abbia ancora una minima possibilità di potersi salvare. Intanto la soap opera turca a partire da questa domenica non andrà più in onda per fare spazio al ritorno di Chi vuol essere Milionario, dopo la puntata di martedì, tornerà mercoledì 10 dicembre con un doppio appuntamento.