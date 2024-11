Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 6 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 9 novembre 2024, alle 14:45 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 9 novembre 2024: Zeynep è davvero l’assassina di Ozan?

Nihan va dalla Polizia

Nihan rivela alla polizia che Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) è la responsabile della morte di suo fratello e si distacca da Kemal, accusandolo di averle tenuto nascosto ciò che aveva scoperto dopo aver guardato il video. Dopo, Nihan si confronta con suo marito, il quale nega di avere qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio di Ozan (Barış Alpaykut) e nella fuga di Zeynep. Convinto che il loro matrimonio sia ormai compromesso, Emir promette a Nihan di rintracciare Zeynep.

I dubbi di Ayhan e Kemal

Zeynep e Kemal sono sconvolti dopo che lei ha ricevuto un breve video che riprende Zeynep, un anno prima, all’interno di una stanza d’ospedale, intenta a soffocare suo marito Ozan con un cuscino. Per Nihan, il video incastra la sorella di Kemal senza possibilità di scampo, ma Ayhan (Kerem Alışık) e Kemal non possono fare a meno di sollevare alcuni dubbi. Anzitutto, perché il video è così breve? E poi, se Zeynep ha soffocato Ozan, chi è stato poi ad impiccarlo? E soprattutto, chi ha piazzato una telecamera nascosta in una camera d’ospedale e a che scopo?

Zeynep si è nascosta

Zeynep potrebbe risolvere alcuni dubbi, ma risulta scomparsa. È infatti nascosta in una casa procurata da Asu (Melisa Aslı Pamuk), ma anche Emir si offre di aiutare la sua ex amante, e tutti sanno che nessun Kozcuoglu fa un favore senza avere in mente uno scopo ben preciso.

Nihan trova Zeynep: lo scontro crea un malore

Mentre Nihan, dopo aver ricevuto la lettera, va a casa di Zeynep e la aggredisce, Kemal va all’ospedale a farsi curare il colpo ricevuto, dopo aver avuto un giramento di testa che gli ha quasi comportato un incidente. Durante la colluttazione tra Nihan e Zeynep, quest’ultima ha un’emorragia, e implora Nihan di non farle perdere il bambino. Nihan, sconvolta, la porta in ospedale, dove si imbattono in Kemal. Zeynep è fuori pericolo.

