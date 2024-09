Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 8 settembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata dell’8 settembre 2024: proposte e indagini

-La puntata termina alle 16:30-

Zehra rifiuta l’offerta di Kemal

Zehir (Uğur Aslan) accoglie Zehra (Ece Mudessiroğlu) in casa sua: l’uomo spera con questo invito di convincerla ad accettare l’offerta di lavoro che vuole farle Kemal. Per la donna, però, non ci sono compromessi e rifiuta senza mezzi termini.

Hakan indaga su Zeynep e le dà una lettera

Nel frattempo, Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), invitata da Hakan (Erhan Alpay) a bere un thè, apre il suo cuore all’uomo, raccontandogli di quanto amasse Ozan (Barış Alpaykut) e quanto la sua perdita l’avesse fatta soffrire. Hakan cerca di carpire qualche informazione da Zeynep, ma quando la ragazza si accorge del tentativo, fa per andarsene sdegnata. Hakan però la ferma consegnandole una lettera di Ozan indirizzata a lei.

Kemal furioso con Asu

Alla gara d’appalto per il sito minerario, Kemal riesce ad aggiudicarsi la licenza contro Emir. Asu (Melissa Aslı Pamuk) e Kemal vanno a cena fuori al ristorante, solo per ritrovarsi al tavolo con Emir e Nihan. Kemal è convinto di poter festeggiare la sua vittoria contro Emir, ma questi lo informa del fatto che Asu gli ha venduto il 50% delle sue azioni. Kemal è furioso e avverte Asu di non agire più alle sue spalle.

Hakan collabora con Emir

Kemal vuole che il Commissario Hakan verifichi un incidente stradale in cui ha perso la vita il direttore del carcere: vuole saperne qualcosa di più. Il Commissario avvisa subito Emir che Kemal sta cercando informazioni su questa vicenda.

Hayan si avvicina a Leyla

Leyla (Zerrin Tekindor) va a trovare Kemal, ma i rapporti tra i due sono diventati tesi, e se ne va delusa dal suo figlio “spirituale”, che appare aggressivo e vendicativo. Quando esce dalla casa di Kemal incontra Hayan (Kerem Alışık), che si offre di accompagnarla a casa. Quando Hayan scopre la vera identità di Leyla, resta turbato.

Ninah non va d’accordo con Eda

Nihan continua a vivere nella casa di Emir con sua madre e la sua bambina, ma il rapporto con il marito continua ad essere difficile. Nella casa, tra l’altro vive, anche Eda (Ece Yaşar), una studentessa cugina di Efsane che svolge il ruolo di babysitter della figlia di Nihan, ma i rapporti tra la ragazza e Nihan non sono affatto idilliaci. Kemal intanto ha stipulato un accordo per acquistare delle licenze di sfruttamento minerario, ma trova sulla sua strada Emir.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.