Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love puntata dell’8 novembre 2024 (anche in prima serata): Zeynep non tradisce Kemal ed Emir si vendica

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 8 novembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata dell’8 novembre 2024: Zeynep tradisce Kemal?

Puntata delle 14:10

Nihan prova a sbloccare la porta della casa di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) usando la chiave del presunto assassino di Ozan (Barış Alpaykut), ma non funziona. Kemal, pur non dicendo nulla a Nihan, è colpito e preoccupato nel vedere che sua sorella ha cambiato la serratura: cosa nasconde? Zeynep è in uno stato di profonda disperazione e solitudine, quando sente un bussare alla porta: Emir, che le suggerisce di incastrare Kemal accusandolo dell’omicidio di Ozan per salvarsi. Sebbene la ragazza non voglia tradire nuovamente suo fratello, Emir riesce a convincerla: se non lo fa per lei, deve farlo per il loro bambino.

Puntata delle 21:40

Dopo aver rintracciato il medico le cui impronte sono state trovate sul bottone della scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. L’uomo, però, ha un alibi ineccepibile: era fuori Istanbul per un anno sabbatico. Al suo rientro, si accorge di aver perso il suo camice.

Kemal desidera festeggiare il compleanno di Deniz a casa dei suoi genitori e comunica a Nihan di avere un piano per intrattenere Emir durante la festa. Nihan e Kemal passano uno splendido pomeriggio insieme a preparare la torta di compleanno di Deniz per la festa dell’indomani. Kemal, infatti, ha già in mente un piano per allontanare Emir da casa e interrompere la festa a casa dei Kozcuoglu, lasciando così a Nihan la possibilità di portare Deniz a festeggiare con la famiglia Soydere.

La sera prima della festa, Zeynep è da Kemal a prendere dei soldi in prestito, Kemal la rassicura dicendole che farà di tutto per proteggerla da chi la vuole accusare, ma la ragazza sembra distrutta. Appena lasciato l’appartamento di Kemal, Zeynep riceve una chiamata di Emir che le intima di passare alla fase successiva del suo piano, e cioè fare una misteriosa telefonata dal telefono di Kemal. Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà, ma quando l’uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascia la festa in onore di Deniz in fretta e furia.

Zeynep decide di non seguire il piano di Emir per incastrare suo fratello. La punizione non si fa attendere: Kemal e Nihan ricevono contemporaneamente un video che mostra Zeynep mentre soffoca Ozan con un cuscino. Nihan, accecata dal dolore e dalla rabbia, si scaglia contro Zeynep, accusandola di aver ucciso suo fratello. Grazie all’intervento di Tarik (Rüzgar Aksoy), Zeynep riesce a scappare e viene portata da Asu (Melisa Aslı Pamuk) in un appartamento dove la attende Emir, pronto a farla fuggire da Istanbul al più presto.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.