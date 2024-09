Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 7 settembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 7 settembre 2024: Kemal pensa a fare affari

-La puntata termina alle 16:30-

Kemal litiga con Zeynep

Kemal si trova a casa dei genitori e discute con Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), questa, dopo aver smesso di piangere, prende la figlia di Emir e torna a casa con un taxi. Zeynep, inoltre, per colpa di Emir, perde il lavoro e quindi lo contatta chiedendogli di essere risarcita per il danno subito. Emir, di contro, la ignora, perché la vuole punire per aver fatto avvicinare Kemal a sua figlia.

L’incontro tra Leyla e Ayhan

Mentre anche Leyla (Zerrin Tekindor) si appresta a tornare a casa a piedi, viene fermata da Ayhan (Kerem Alışık) che finge di non riconoscere, mentre lui dice a Leyla che è impossibile dimenticare una faccia come la sua. In realtà l’incontro con Leyla è fortuito, in quanto Ayhan è andato a cercare Kemal al quale intima di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti. Ovviamente Kemal si rifiuta di dirgli dove si trovino.

Nihan accetta il patto con Emir

Emir chiama Nihan e le chiede se abbia preso o meno la decisione di tornare da lui così da poter riabbracciare la piccola Deniz. Mentre i due sono al telefono, la piccola inizia a piangere e Nihan spiega a Emir cosa fare per tranquillizzarla. Nihan incontra poi Hakan (Erhan Alpay), il quale le aveva assicurato che sarebbe riuscito a restituirle la bambina. Nihan ed Emir trovano un compromesso, lei andrà a prendere sua madre a casa di Leyla e la porterà a vivere con loro. In cambio Emir le fa promettere che Kemal non si avvicinerà mai alla bambina.

Emir minaccia Asu

Emir contatta Asu (Melissa Aslı Pamuk) per proporle un accordo. Vuole avere la metà delle azioni che possiede la ragazza. Asu inizialmente non vuole accettare, ma poi Emir la ricatta facendole intendere che potrebbe raccontare a Kemal delle cose per lei scomode.

Kemal vuole fare un affare

Kemal organizza un incontro con i proprietari di alcuni siti minerari a cui è interessato. Vuole comprare le single licenze per poi unirle sotto un unico progetto. Nihan e Kemal si incontrano per caso al cimitero e lei gli esterna il desidero di non volerlo vedere mai più.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.