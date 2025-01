Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di martedì 7 gennaio 2025, alle 14:10. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 7 gennnaio 2025: è finita tra Nihan ed Emir

Il divorzio

Kemal e Nihan si trovano in tribunale per l’udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale: sembra finito l’incubo per la giovane Nihan, che ora può vivere lontano da Emir. Lui, però, continua a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta.

Le speranze di Zeynep

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) fa visita a Tarik (Rüzgar Aksoy) in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l’arrivo del figlio Poyraz lo cambierà, mettendo fine alla guerra contro Kemal. Con sua sorpresa viene poi accompagnata da un premuroso Emir ad una visita di controllo.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.