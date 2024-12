Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 7 dicembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 7 dicembre 2024: indagini e scoperte

Nihan vuole lasciare Emir

Emir è sicuro di avere un piano infallibile: pensa che Nihan, di fronte alla minaccia di perdere Deniz in una causa di divorzio, resterà con lui. Nihan progetta la vita insieme a Kemal certa che Emir, per salvare il suo buon nome, presto le concederà il divorzio. Kemal però appare sempre più preoccupato per le rappresaglie che potrebbe mettere in atto Emir.

L’indagine al campo

Uno dei bambini malati racconta a Leyla (Zerrin Tekindor) che insieme ai suoi amici andava a giocare in un campo abbandonato. Leyla e Ayhan (Kerem Alışık) fanno un’ispezione in questo campo, un posto dove non cresce un filo d’erba e dove molti anni prima alcuni ambientalisti avevano condotto delle indagini. Kemal e Zehir vanno a parlare coi minatori della miniera le cui irregolarità hanno causato l’arresto di Nihan. Là scoprono che mancano totalmente i sistemi di sicurezza e che le morti avvenute in passato si potevano evitare. Scoprono anche che Asu (Melisa Aslı Pamuk), il giorno prima di denunciare Nihan, è andata a parlare con alcuni minatori per avere informazioni. A quel punto Kemal avverte Emir di avere testimoni che potrebbero far ricadere su di lui le accuse mosse a Nihan. Ma Emir ha già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto. Leyla continua a indagare sulla malattia che ha colpito i bambini del villaggio e riesce a mettere le mani sui risultati di una ricerca condotta tre anni prima, che provano il coinvolgimento di Galip (Burak Sergen).

Il matrimonio di Zeynep e Hakan

Nel frattempo, fervono i preparativi per le nozze di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Hakan (Erhan Alpay). Prima però Zeynep, che aspetta un figlio da Emir, va da lui e lo avverte che se non avesse divorziato da Nihan, lei avrebbe sposato Hakan il giorno dopo. Il matrimonio di Zeynep e Hakan sta per essere celebrato, ma le cose non vanno come previsto. Con grande sgomento generale, il lieto fine tanto atteso viene cancellato da minacce e rivelazioni sconvolgenti che avranno gravi conseguenze sulla famiglia Soydere.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.