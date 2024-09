Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 6 settembre 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 6 settembre 2024 alle 14:10

Kemal esce di prigione

Kemal viene assolto ed esce di prigione. Ad attenderlo fuori dal carcere c’è anche Nihan. Visto l’imbarazzo dei familiari di Kemal, Leyla (Zerrin Tekindor) intima a Nihan di andarsene. Kemal è molto turbato ma va verso di lei. In quel momento, però, Nihan riceve un video sul cellulare: è della sua bambina. Emir l’ha fatta rapire. Nihan, sconvolta, se ne va.

Emir ha rapito la figlia di Nihan

La donna decide di incontrarsi con Emir, il quale detta le sue condizioni per ridarle la figlia. Nihan deve tornare subito a vivere con Emir e non deve chiedere aiuto a nessuno, altrimenti Emir potrebbe arrivare a dare la bambina in adozione.

Anticipazioni Endless Love puntata del 6 settembre 2024 alle 21:30

Nihan è ancora nelle grinfie di Emir

Nihan tenta di denunciare Emir, ma senza successo, anzi, immaginando che Emir abbia corrotto anche il poliziotto a cui si è rivolta, viene arrestata per diffamazione. Disperata, dà fuoco alla casa in cui Emir vuole che torni a vivere per riavere la sua bambina. Nel frattempo Emir cerca un avvocato disposto a sporcarsi le mani per lui e, alla fine, fra due candidati, opta per una donna. Asu (Melissa Aslı Pamuk) si lamenta con Emir del ritorno di Nihan, ma il fratello la rassicura dicendole che ha tutto sotto controllo.

Kemal è cambiato e vuole vendetta

Intanto Kemal, con il suo aiuto, pianifica la sua vendetta. Leyla prova a fermarlo, ma inutilmente. Kemal inizia la sua vendetta e la sua prima vittima è Sitki, la guardia carceraria che ha reso un inferno la sua detenzione. Kemal, poi, va a casa del direttore del carcere, e gli annuncia che la moglie e il figlio ora sono con lui in un posto sicuro: non glieli farà vedere per un anno, come lui ha fatto impedendogli di vedere per un anno i genitori. Il direttore del carcere è con le spalle al muro.

Emir manipola le indagini di Nihan

Nihan ingaggia un investigatore privato per ritrovare la sua bambina, ma Emir scopre i suoi intenti e riesce a manipolare ogni suo movimento. Kemal attira Nihan con uno stratagemma, ma durante l’incontro Nihan capisce che l’uomo che amava è cambiato e ne rimane molto delusa. Vildan (Neşe Baykent) vede Nihan preoccupata: Nihan dice che è solo stanca per il viaggio, e che ha lasciato la piccola Deniz da Emir per qualche giorno.

Una festa per il ritorno di Kemal

Huseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) organizzano una cena in onore di Kemal e vogliono che sia presenta tutta la famiglia. Mentre è da Fehime a preparare la cena per il ritorno di Kemal, Asu riceve una telefonata da Tufan (Ali Burak Ceylan): ha l’impressione che Emir stia architettando qualcosa. Mentre Leyla è con Vildan e Nihan, la chiama al telefono Fehime, sollecitandola ad andare alla cena in onore del ritorno di Kemal. Leyla è riluttante, ma Nihan le dice di andare senza problemi. Intanto Banu (Çağla Demir) dice a Tarik (Rüzgar Aksoy) che se sua madre non si scuserà con lei non andrà alla cena. A casa di Fehime, arriva Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) con una bambina nella culla.

Cosa nasconde Zeynep?

Zeynep fa credere a sua madre che sta lavorando come babysitter. Zehir (Uğur Aslan) scopre che molto presto dovrà fare i conti con il suo passato. Tarik fa credere al padre che gli affari dell’autosalone che ha appena avviato stanno andando a gonfie vele.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.