Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 5 ottobre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 5 ottobre 2024: al centro la Kozcuoglu Holding

Kemal e il suo piano per le quote della holding

Kemal, anche grazie all’aiuto di Ayhan e Zehir (Uğur Aslan), organizza un’operazione per ottenere le quote di Galip (Burak Sergen) della Kozcuoglu Holding. A tal fine, contatta le persone che erano state corrotte da Galip affinché rinunciassero a una gara d’appalto, ma il suo piano rischia di saltare. Vildan (Neşe Baykent) viene a sapere una verità sul passato di Ayhan (Kerem Alışık) che la lascia sconvolta.

Galip vuole andare in pensione

In una riunione del Consiglio di amministrazione della Kozconoglu Holding, Galip annuncia che, dopo quarant’anni di lavoro, ha deciso di ritirarsi e per questo cederà le sue quote societarie ad un’altra persona. La riunione però viene interrotta dall’ingresso di Kemal che, nello sconcerto generale, annuncia di essere lui il maggiore azionista della società. Galip e Emir reagiscono molto male non capendo come sia possibile, ma Kemal li informa di essere legittimato a partecipare in quanto neo sposo di Asu (Melisa Aslı Pamuk) che ha ricevuto le quote da Galip.

Il ricatto di Asu

A quel punto, Asu viene aggredita da Emir che le intima di restituirgli le quote, altrimenti dirà a Kemal la verità sulla sua identità. Ma Asu lo gela con un inaspettato ricatto: lei ha in mano elementi che potrebbero far riaprire le indagini sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut) da cui si evincerebbe che non si sia suicidato ma sia stato ucciso, e che Emir sia il mandante del suo omicidio.

La cena con la famiglia di Kemal

Kemal e Asu invitano a cena la famiglia di Kemal. I due annunciano che quella mattina si sono sposati. Mentre i giornalisti assediano casa di Emir, a casa di Kemal arriva la notizia che Asu sarebbe la figlia di Mujgan Kozcuoglu (Ayşen İnci), madre di Emir. La famiglia di Kemal va via e lascia soli gli sposi. Emir telefona a Galip convinto che sia stato il padre a far diffondere la notizia. Asu va da Emir e lo minaccia: lo accusa di aver diffuso la notizia per fargli rompere con Kemal. Emir le chiede un giorno per trovare le prove altrimenti la invita a denunciarlo.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.