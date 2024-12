Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 5 dicembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 5 dicembre 2024: il pentimento di Tarik

Puntata delle 14:10

Hakan (Erhan Alpay) si presenta a casa Soydere senza preavviso, ricevendo un’accoglienza calorosa da Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Güner): Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), invece, è piuttosto fredda con lui, e gli spiega di non volerlo ingannare. La verità è che la ragazza non riesce a dimenticare Emir, che poco dopo la convoca per annunciarle una clamorosa decisione.

Puntata delle 21:40

Tarik (Rüzgar Aksoy) si sente profondamente in colpa per come sono andate le cose e vorrebbe che Kemal lo ripudiasse per poter tornare a guardare Nihan negli occhi. Ma Kemal non intende in alcun modo abbandonare suo fratello. Nihan vorrebbe recuperare il rapporto con Kemal, ma lui ha bisogno di tempo.

Leyla (Zerrin Tekindor) spiega a Kemal che ha rinvenuto qualcosa di strano nell’aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding e probabilmente questo aumento è da rintracciare nella collaborazione con una miniera di carbone; perciò, intende andare lì e provare a fare chiarezza. Kemal nel frattempo partecipa al consiglio di amministrazione, durante il quale Emir cerca di far approvare un progetto che verrà finanziato con dei fondi la cui provenienza è piuttosto ambigua.

Con l’aiuto di un suo vecchio amico, Niyazi, Kemal scopre che Emir ha aperto una miniera illegale, da cui ha tratto parecchi profitti, forte del fatto che a capo dell’azienda, in questo momento, c’è Nihan e non lui. Kemal dichiara a Emir di aver scoperto del suo coinvolgimento nella gestione illegale della miniera, e di essere pronto a denunciarlo. Ma il suo avversario ha un asso nella manica che pone Nihan in una posizione molto pericolosa.

Nihan riceve un permesso speciale per fare visita a Tarik in carcere. L’uomo le racconta come si sono svolti i tragici eventi che hanno portato alla morte di Ozan (Barış Alpaykut), e la prega di restare accanto a Kemal. Nihan, dopo l’incontro con Tarik, promette a Kemal di non lasciarlo e trasforma la sua dichiarazione d’amore in un gesto concreto: acquista una casa per loro e per Deniz, con la speranza che possa diventare il rifugio della sua famiglia, tenendola lontana dalle minacce che la perseguitano.

Nursen mostra al commissario Mercan una lettera appena ricevuta, scritta da Tufan prima che morisse. L’uomo le confessava il suo amore per Asu (Melisa Aslı Pamuk) e che l’avrebbe sposata presto. Queste parole gettano una nuova luce sulle vicende che lo hanno coinvolto.

