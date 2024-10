Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 4 ottobre 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 4 ottobre 2024: i sospetti

Puntata delle 14:10

Quando Kemal rivela a Nihan il documento che attesta che Asu (Melisa Aslı Pamuk) ed Emir sono fratelli, lei rimane scioccata. Kemal e Nihan ora sospettano che Asu possa avere informazioni anche sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut). Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), che ha un incontro con Emir, esige di sapere l’identità della donna vista con lui; è accecata dalla gelosia e ignora che la donna in questione è Asu, la sorella di Emir. Nel bel mezzo di questo confronto, arriva Nihan, che ha seguito Zeynep.

Puntata delle 21:30

Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik (Rüzgar Aksoy) perché teme che Nihan scopra la verità sulla morte di Ozan. Tarik la rassicura che non le accadrà nulla. Nel frattempo, Kemal riceve la visita di un inviato della banca che gli comunica che tutte le sue transazioni sono messe sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Kemal vuole assolutamente scoprire chi stia tramando alle sue spalle e i sospetti cadono su Asu.

Emir a questo punto gioca le sue carte e ricatta Kemal dicendogli che se non gli avesse concesso i terreni che vuole avrebbe mandato Mesut in prigione, inoltre sotto la minaccia di una denuncia alle autorità gli ordina anche di trasferire l’intera società nelle sue mani.

Zehir (Uğur Aslan), intanto, sospetta che sia Tarik il doppiogiochista e per farlo venire allo scoperto gli affida un fascicolo strettamente riservato. Tarik si incontra poi con Emir, ignaro che Zehir lo stia seguendo e filmando. Kemal è costretto ad accettare la richiesta di Emir, e gli cede la società per evitare che Mesut venga denunciato.

Nihan, colta alla sprovvista dal rientro in casa di Asu, è rimasta intrappolata nel suo appartamento. Assiste all’arrivo di Kemal che finge di non essere consapevole del tradimento di Asu. Accorgendosi della presenza di Nihan, Kemal trova un escamotage per farla uscire di nascosto. Dopo poco, inventando una scusa per salutare la sua promessa sposa, la raggiunge. Le conferma la sua ferma intenzione di liberare lei e sua figlia da Emir e di consegnare alla giustizia i responsabili della morte di Ozan.

Leyla (Zerrin Tekindor) fa visita ad Ayhan (Kerem Alışık) e gi dichiara quanto sia importante per lei la loro amicizia, nonostante i trascorsi dell’uomo. Emir telefona a Zeynep chiedendole di incontrarsi. Le domanda se sia stata contattata da Nihan. La ragazza nega, ma Emir minaccia di rivelare a tutti la sua responsabilità nell’omicidio di Ozan.

Zeynep non si fa intimidire dalle intimidazioni di Emir. Fehime (Zeyno Eracar) coglie Zeynep in atteggiamenti intimi con Emir. La donna è infuriata con la figlia ma, al fine di tutelare la pace in famiglia, accetta di non dire nulla a Huseyin (Orhan Güner).

Per giustificare la sua rabbia, inventa la prima scusa che le viene in mente, che coinvolte l’agente Hakan (Erhan Alpay). Emir cerca in tutti i modi di avvicinarsi a Deniz. Anche se sa di non essere suo padre biologico, sembra sinceramente affezionato alla bambina. Nihan però non si illude e cerca di tenere il marito il più lontano possibile dalla figlia, perché è convinta che Emir la stia solo utilizzando per i suoi scopi personali.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.