Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 31 ottobre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 31 ottobre 2024: Deniz sta male

Puntata delle 14:10

Kemal e Nihan decidono che la cosa migliore da fare per evitare che Emir faccia in qualche modo sparire Deniz sia portarla in un luogo sicuro accudita dai genitori di Kemal. Il piano messo a punto da Kemal prevede anche la partecipazione di Zehir (Uğur Aslan) e di alcuni uomini che dovranno depistare eventuali inseguitori sguinzagliati da Emir. Il primo contrattempo però si verifica quando Nihan si accorge che Deniz è piena di bollicine rosse. Insieme a Kemal deve portarla in ospedale.

Puntata delle 21:40

Deniz ha un’allergia alle fragole, ma il medico che visita la bambina si insospettisce perché Nihan e Kemal dicono di aver dimenticato i documenti a casa. Non avendo neppure registrato la bambina all’ingresso dell’ospedale, il medico avverte la polizia. Hakan (Erhan Alpay) riceve l’avviso di scomparsa e blocca l’intera zona per perquisire le abitazioni in cui pensa possano nascondersi.

Nihan cerca disperatamente di parlare con Galip (Burak Sergen) per convincerlo a ritirare la denuncia che Emir ha presentato contro Kemal, accusandolo di rapire Deniz. Sebbene Kemal, Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Güner) siano stati arrestati, i genitori vengono rilasciati subito, mentre Kemal rimane in custodia. Emir si reca in prigione da Kemal e gli fa ascoltare una registrazione in cui Deniz lo chiama papà, cercando di distruggerlo psicologicamente. Kemal non si lascia intimidire e lo minaccia.

All’esterno, Emir insulta Hakan mentre lo accompagna via. Fuori dal commissariato, Fehime esplode di rabbia contro Emir, che risponde con sarcasmo. Ma c’é una luce in fondo al tunnel: Zehra (Ece Mudessiroğlu), avvocato di Emir e conoscitrice dei suoi segreti, si offre di difendere Kemal e avvia una causa per la paternità della bambina contro Emir. Kemal teme che questo possa danneggiare Nihan, ma Zehra lo rassicura che la notizia non trapelerà: basta che Nihan affermi che il bambino è di Kemal.

Leyla (Zerrin Tekindor) convince il signor Ifran a non partecipare al consiglio direttivo, permettendo a Nihan di prendere il controllo dell’azienda. Questo le consente di opporsi al progetto di Emir, guadagnando tempo e riducendo il suo potere.

Nel frattempo, Kemal interroga Cumhur con l’aiuto di Ayhan. Inizialmente, Cumhur è riluttante a rivelare informazioni, ma grazie alle tecniche di persuasione di Ayhan, confessa di essere stato pagato per liberare il corridoio dell’ospedale e di aver portato una divisa da inserviente in un bar vicino. Non ha però idea di chi lo abbia ingaggiato. Anche di fronte a una foto di Emir, continua a negare di conoscerlo. Kemal scopre che Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) vive con Hakan; inizialmente, questa notizia lo preoccupa, ma dopo una conversazione tra i due, tutto si risolve per il meglio.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.