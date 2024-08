Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love puntata del 30 agosto 2024 (anche in prima serata): al via la seconda stagione, con Kemal sotto processo

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 30 agosto 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 26 AL 30 AGOSTO 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 30 agosto 2024: comincia la seconda stagione

Puntata delle 14:10

Di fronte alle risposte reticenti di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) riguardo Emir, Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, scopre tutta la verità sulla relazione tra Zeynep ed Emir.

Galip (Burak Sergen) chiede ad Asu (Melissa Aslı Pamuk) di incontrarsi e poi le rivolge delle domande molto personali sulla sua famiglia. Ciò porta la donna a dedurre che Galip conosca ormai la sua vera identità. Emir decide che è arrivato il momento di uccidere Kemal, e chiede a Tufan (Ali Burak Ceylan) di portare a termine l’incarico.

Puntata delle 21:30

Kemal, dopo aver scoperto la verità circa il rapporto tra Emir e Zeynep, decide di parlare con la sorella. Ciò che lei gli rivela lo fa adirare a tal punto da decidere di affrontare subito il suo acerrimo nemico, questa volta in maniera definitiva. Quello che non sa è che si sta dirigendo nella tana del lupo: Emir infatti ha convinto Tufan, tramite un violento ricatto, a risolvere la questione con Kemal una volta per tutte.

Le cose vanno meglio per il terzo fratello, Tarik (Rüzgar Aksoy), che sta per coronare il suo sogno d’amore con Banu (Çağla Demir). Galip, sospettando che Asu sia sua figlia, riesce a trovare Hakki (Metin Coşkun) ed è disposto a usare la violenza pur di scoprire la verità. Ozan (Barış Alpaykut), chiuso in carcere, riesce a sopportare le pene della prigionia solo grazie al suo amore per Zeynep. Questo almeno fino a quando qualcuno non gli fa arrivare delle fotografie che lo sconvolgono e lo fanno ricredere su sua moglie. Su tutte le furie, Ozan fa di tutto per poter comunicare con l’esterno.

-INIZIO SECONDA STAGIONE-

Emir, in fin di vita, subisce un delicato intervento chirurgico. Intanto Nihan, in stato di confusione, si reca nell’ospedale dov’è suo fratello Ozan, cercando di portarlo via con sé. Chiede aiuto a sua madre che resta in silenzio, con la fede di Önder (Kürşat Alnıaçık) tra le mani. Kemal viene portato in tribunale.

Mentre tutto sembra procedere per il meglio, l’arrivo di Nihan come testimone dell’accusa cambia imprevedibilmente il corso degli eventi. La donna rivela infatti la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir, fornendo dei moventi per l’odio di Kemal nei confronti di suo marito.

Kemal viene quindi condotto in carcere in attesa del processo. Leyla (Zerrin Tekindor) cerca di convincere Nihan a ritrattare la sua testimonianza, ma si scontra con il dolore della donna, convinta che Kemal sia il vero responsabile delle tragedie che l’hanno colpita. Zeynep scopre che suo fratello Kemal è stato condotto in carcere. Mentre, in preda al panico, cerca di allontanarsi da Istanbul, viene colta da violenti dolori.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.