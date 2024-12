Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di martedì 3 dicembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 3 dicembre 2024: la soluzione all’omicidio di Ozan

Puntata delle 14:10

Mercan crede che possa avere anche delle responsabilità, così si presenta a casa della famiglia Soydere all’ora di cena e tende una trappola a Tarik (Rüzgar Aksoy). Kemal capisce le intenzioni del commissario e accorre in soccorso del fratello, ma il giorno dopo Tarik, stanco della situazione, decide di confessare la verità a Kemal. Nel frattempo, il corpo di Ozan (Barış Alpaykut) è stato ritrovato e finalmente si può procedere con l’autopsia.

Puntata delle 21:40

Kemal informa Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) che non è stata lei a uccidere Ozan, poiché aveva già il veleno in circolazione quando lei lo ha soffocato con il cuscino. Le chiede dove sia Tarik, e Zeynep gli risponde che non lo sa e gli assicura che qualsiasi azione del fratello è stata commessa esclusivamente per coprire la sua (presunta) colpevolezza.

Kemal promette a sua sorella che non denuncerà Tarik. Nihan ha costretto Asu (Melisa Aslı Pamuk) a dirle che l’assassino di Ozan è Tarik, ma non lo rivela a Kemal. Zehir (Uğur Aslan), Ayhan (Kerem Alışık) e Kemal incontrano Anil. La donna li informa (previo ordine di Emir) di essersi scambiata le e-mail con Tufan (Ali Burak Ceylan) e non con Emir e di avergli consegnato la telecamera presente nella stanza di Ozan.

Vildan (Neşe Baykent) è in trepida attesa dei risultati dell’autopsia di Ozan, che finalmente arrivano. Mercan riferisce a Kemal e Nihan che Ozan non è morto né per soffocamento né per avvelenamento, ma per impiccagione per mano di chi (Tarik) voleva far passare il presunto omicidio di Zeynep per suicidio.

Leyla (Zerrin Tekindor) scopre che dietro i recenti profitti dell’azienda c’è una frode. Viene comprato carbone ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ma la società da cui acquistano, in realtà, non sarebbe in grado di fornire una quantità così elevata.

Tarik confessa a Zeynep di aver ucciso Ozan, pensando che fosse già morto dopo che lei aveva tentato di soffocarlo. Kemal non ha il coraggio di affrontare Nihan per dirle tutta la verità sul colpevole dell’omicidio di suo fratello. Emir accompagna Zeynep in ospedale e assiste all’ecografia di suo figlio.

Zeynep dice alla madre che non si sposerà con Hakan (Erhan Alpay) e che Emir riconoscerà il bambino. Mercan indaga su Tarik e chiede ad Asu i video dell’omicidio di Ozan. Lei dice di non averli più, così Mercan richiede un mandato di perquisizione per l’appartamento di Tufan e Gurcan, e per eventuali cassette di sicurezza in loro possesso. Ed è proprio qui, che trova una chiavetta con il video dell’omicidio dove si vede Tarik mentre impicca Ozan.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.