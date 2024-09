Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 28 settembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 22 AL 28 SETTEMBRE 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 28 settembre 2024: una sorpresa per Asu

-La puntata finisce alle 16:30-

Le minacce di Kemal funzionano

Kemal minaccia Hakan (Erhan Alpay) di far pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gli fornirà i filmati del finto rapimento di Galip (Burak Sergen). Entrato in possesso dei filmati, Kemal individua uno dei finti rapitori e, con l’aiuto di Zehir (Uğur Aslan) e Ayhan (Kerem Alışık), lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia così da poter essere scagionato. Inoltre, su consiglio di Nihan, Fehime (Zeyno Eracar) minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz se l’uomo non ritirerà le accuse. Emir mette alla prova Nihan perché sospetta che tra lei e Kemal ci sia di nuovo qualcosa. Zehir e l’avvocato di Kemal incastrano gli uomini che hanno inscenato il rapimento e li costringono a confessare che è stata una montatura. Hakan comunica a Emir che non può far altro che chiudere le indagini e archiviare il caso.

Kemal fa visita ad Asu

Asu (Melissa Aslı Pamuk) è in convalescenza, ma deve subire le continue insinuazioni di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse). Kemal si reca finalmente a trovarla, inizialmente è fermo sulle sue posizioni ma prima di andarsene le lascia intendere che c’è una possibilità che tornino insieme. Prima di andar via Kemal vede la stessa borsa che aveva notato in casa di Tufan (Ali Burak Ceylan) e chiede a Leyla (Zerrin Tekindor) di indagare per capire quanti pezzi uguali sono stati venduti in città. Tra Leyla e Ayhan (Kerem Alışık), intanto, c’è sempre più confidenza, per lui ogni pretesto è buono per andare a trovarla e sembra che lei inizi a gradire queste attenzioni.

Zeynep smaschera Emir

Hakan (Erhan Alpay), spinto da Zeynep, va ad incontrare il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu. E registrando la conversazione, gli fa confessare il nome della persona che ha chiesto di diffondere quella notizia, cioè Emir. Zeynep dà la registrazione a Kemal per cercare di farlo riappacificare con Asu.

Asu è sorella di Emir?

Nel frattempo, Kemal fa vedere a Leyla, Nihan e Ayhan i documenti dai quali si evince che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata. E mette al corrente tutti del fatto che Asu potrebbe essere la sorella di Emir. Per avere delle prove concrete, Leyla e Ayhan si dirigono a Zonguldak, luogo dove Müjgan Kozcuoglu (Ayşen İnci), la madre di Emir, deve aver partorito.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.