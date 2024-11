Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love puntata del 28 novembre 2024 (anche in prima serata): Kemal fugge ma viene preso torturato da Emir per farlo confessare

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 28 novembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 28 novembre 2024: la fuga di Kemal

Puntata delle 14:10

Nihan si reca al cimitero per assistere all’apertura della tomba di Ozan (Barış Alpaykut). Con grande sorpresa di tutti, la tomba risulta essere vuota. Kemal raggiunge Nihan dopo aver avuto uno scontro acceso con Mercan, intenzionata ad arrestarlo per l’omicidio di Asu (Melisa Aslı Pamuk). L’uomo riesce a scappare dal cimitero evitando nuovamente l’arresto, ma è intercettato da Emir durante la fuga. Viene portato con la forza in un luogo segreto, e dopo aver subito brutali torture, si decide a confessare l’omicidio di Asu.

Puntata delle 21:40

Yigit, Ayhan (Kerem Alışık) e Zehir (Uğur Aslan), che non hanno mai smesso di cercare Kemal, intercettando una telefonata di Emir capiscono che si sta recando da lui e corrono in soccorso del loro amico. Mercan comincia a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente.

Nihan, per tentare di salvare la vita di Kemal, chiede aiuto a Müjgan (Ayşen İnci). La supplica di convincere Emir a rinunciare al suo piano sanguinario. Kemal è infatti tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo.

Zehir e Ayhan vengono aiutati da Nihan per liberare l’uomo ma, quando arrivano sul posto, scoprono che Kemal è già scappato. Nihan lo incontra per strada e lo riporta a casa. Qui nota che l’uomo ha diverse ferite, in particolare una sul collo, come un’irritazione. A questo punto Kemal ricorda di aver sentito una puntura proprio in quel punto, prima di perdere i sensi, e ne deduce di essere stato drogato.

Nihan ha un’illuminazione: se Kemal dimostrasse, grazie a un’analisi del sangue, che non era cosciente al momento dell’omicidio, le accuse contro di lui cadrebbero. C’è un solo grande ostacolo: se Kemal si presentasse in un qualsiasi ospedale, la polizia ci metterebbe pochi minuti a trovarlo e ad arrestarlo per l’assassinio di Asu.

Intanto, Emir scopre che Ali è in possesso di alcune informazioni riguardo alla morte di Asu. Kemal, ancora ricercato dalla polizia, è alla ricerca di Tufan (Ali Burak Ceylan) e Asu attraverso Ayhan, che riesce a risalire all’indirizzo di una casa affittata in un’agenzia sotto falso nome. Allo stesso tempo Emir, su cui fa pressione Mujgan per rivedere la figlia Asu, è sul punto di individuare il nascondiglio grazie ad Ali, che, sequestrato degli uomini di Emir, è costretto a dare appuntamento a Tufan in un parco giochi.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.