Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera turca in onda su Canale 5 e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love puntata del 27 settembre 2024 (anche in prima serata): Kemal diventa fuggitivo

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 27 settembre 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 27 settembre 2024: Kemal si deve nascondere

Puntata delle 14:10

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) prega la madre di mantenere il segreto coi fratelli Tarik (Rüzgar Aksoy) e Kemal sul fatto che lei e il commissario Hakan (Erhan Alpay) stanno insieme: la notizia potrebbe infatti non piacere ai fratelli, riportando tensione in famiglia.

Galip (Burak Sergen), intanto, riceve un’ulteriore segnalazione dall’agenzia ispettiva di Kemal perché il progetto per cui ha vinto l’appalto presenta ancora delle irregolarità. Galip, d’accordo con Emir, finge di arrabbiarsi in modo esagerato con Kemal per poi informare Emir del successo ottenuto con quella recita.

Puntata delle 21:30

Emir sta consegnando una valigetta con del denaro a Reshat: vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal. Contemporaneamente, Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir (Uğur Aslan) utilizzato come finta location dei sequestratori.

Intanto Nihan si è fatta accompagnare in un magazzino, dove sta avvenendo l’incontro tra Emir e Reshat. Inavvertitamente fa un rumore e mette sull’avviso i due uomini, che cominciano a cercarla. Per nascondersi si rifugia nella ghiacciaia. Nihan è bloccata dentro, comincia ad andare in ipotermia, e chiama al telefono Kemal.

Kemal riceve la chiamata mentre è messo alle strette da Galip, e la polizia sta arrivando sul posto. Invece di restare per provare a discolparsi, Kemal decide di scappare per andare a salvare Nihan. Intanto, Asu (Melissa Aslı Pamuk) decide di suicidarsi per essere stata abbandonata ancora una volta da Kemal, e chiama, senza risposta, sia Nihan che Kemal.

Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia, che irrompe in ospedale per catturare Kemal ma senza successo: l’uomo è già fuggito.

Kemal e Zehir ricostruiscono il meccanismo della trappola che ha incastrato Kemal: i loro nemici hanno falsificato in qualche modo la firma di Zehir, intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Kemal si rifugia da Ayhan (Kerem Alışık) e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge insieme a Leyla (Zerrin Tekindor) per convincerlo ad usare la registrazione che lo scagionerebbe. Kemal, però, si rifiuta: se lo facesse esporrebbe Nihan a un pericolo enorme, e comunque ha in mente un altro piano per salvarsi.

Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayhan. Zeynep, mentre si trova nella centrale di polizia, sente che la polizia farà irruzione nel luogo dove è nascosto suo fratello. Mentre si nascondono nel deposito di Ayhan, Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia. Nihan, pur promettendogli di rimanere al suo fianco, lo spinge a riflettere sull’amore che Asu prova per lui.

Nel frattempo, Zeynep giunge in ospedale e vede Emir parlare con Asu, il che la spinge a credere che i due abbiano una relazione clandestina, così minaccia Emir di raccontare tutto. Emir, però, le fa intendere che conosce la verità sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut) e la costringe al silenzio.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.