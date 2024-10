Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 26 ottobre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 20 AL 26 OTTOBRE 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 26 ottobre 2024: il “rapimento” di Deniz

-La puntata finisce alle 16:30-

Kemal anticipa Emir e “rapisce” Deniz

Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz: probabilmente Emir vuole attuare il suo piano, ossia portare la bambina all’estero. Kemal però fa la sua contromossa: organizza il “rapimento” di Deniz; la affida ai propri genitori e li manda in un posto lontano in attesa che si calmino le acque.

Tutti hanno un piano

Ma Banu (Çağla Demir), che ha spiato Fehime (Zeyno Eracar) e Huseyin (Orhan Güner), rivela ad Emir il piano di Kemal. Kemal, Zehir (Uğur Aslan) e Ayhan (Kerem Alışık) stanno escogitando un piano per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla (Zerrin Tekindor) e portare via Deniz. D’altro canto, anche Emir sta cercando di anticipare le mosse del suo nemico per farlo arrestare in fragranza di reato.

Il travestimento di Kemal

Come concertato, durante il trasloco, gli uomini di Ayhan distraggono le guardie al cancello di Emir, mentre Kemal travestito da traslocatore entra nel giardino. Kemal viene però scoperto dai due sorveglianti e Hakan (Erhan Alpay) interviene avvertito da Emir. Questo pensa di averla avuta vinta, ma non sa che quello di Kemal era solo un diversivo e che Deniz è stata portata via durante il trambusto.

La ricerca di Deniz

Preso dalla furia, Emir decide di vendicarsi sulla famiglia di Kemal, minacciando di bruciare la casa dei Soydere. Solo l’intervento di Nihan riesce a farlo desistere. Nel frattempo, Hakan dispiega tutti i suoi mezzi e i suoi uomini alla ricerca della bambina scomparsa. Emir continua le ricerche di Deniz con l’aiuto di Galip (Burak Sergen). Riesce a capire dove si trovano Fehime e Huseyin, che attendono in un luogo isolato l’arrivo di Kemal e Deniz, e accorre sul posto con la polizia.

Ma Kemal riesce a scappare

Ma Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), che è andata a chiedere ad Hakan di aiutarla a trovare i suoi genitori, scoperto cosa sta succedendo, trova il modo di avvertire Kemal. L’uomo quindi si mette in salvo con Deniz, ed Emir trova un’amara sorpresa ad attenderlo. Zeynep va a casa dei suoi genitori e racconta a Tarik (Rüzgar Aksoy) quello che ha scoperto. Lo tranquillizza dicendogli che ha avvertito Kemal permettendogli di scappare.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.