Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 25 maggio 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 25 maggio 2024:

Tarik nelle grinfie di Emir

Kemal cerca di convincere Taner a svelargli la verità: chi lo ha convinto a costituirsi alla polizia per un crimine che non ha commesso, e perché? Ma l’uomo si rifiuta di parlare. Emir è riuscito, con una diabolica macchinazione, a togliere di mezzo Karen legando ancora di più il fratello di Kemal a sé: Tarik (Rüzgar Aksoy) infatti è caduto nella trappola e ha sparato a Karen convinto di doversi difendere, uccidendola suo malgrado. Inoltre grazie alle sue trame Kemal e Nihan si trovano di fronte ad una scelta terribile: continuare a vedersi rischiando altre tragedie, o smettere di frequentarsi. Al colmo della disperazione, decidono di non vedersi più. Banu (Çağla Demir), sempre più intenerita da Tarik, lo consola in un momento di disperazione.

Il ricevimento per Zeynep e Ozan

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) spinge Ozan (Barış Alpaykut) ad organizzare un ricevimento di matrimonio postumo. Vildan (Neşe Baykent), di malavoglia, promette di organizzare una festa in famiglia ma la giovane sposa ha in mente un altro tipo di ricevimento. La donna è arrabbiata a causa della pubblicazione di un articolo in cui viene rivelato che, presto, verrà organizzato un ricevimento per festeggiare il matrimonio di Ozan e Zeynep. Quest’ultima si reca prima da Kemal per invitarlo, ma il ragazzo declina per non ferire il padre e la madre; dopodiché va dai suoi genitori, sperando che almeno loro accettino l’invito, ma riceve un secondo rifiuto. In vista del ricevimento, Vildan impone a Zeynep di frequentare delle lezioni per imparare le “buone maniere”, impartite dalla signora Nuran.

L’offerta di Galip a Leyla

Leyla (Zerrin Tekindor) confida a Kemal il dolore immenso che prova dopo aver perso la sua casa d’infanzia. La donna, in seguito, riceve una telefonata da Galip (Burak Sergen), che le offre il suo aiuto per riavere la casa. Aiuto che Leyla rifiuta.

La confessione di Taner

Nel frattempo, Kemal e Zehir (Uğur Aslan) vanno alla prigione di Maltepe per incontrare Taner. Con la complicità di Necmi (amico di Zehir), l’uomo confessa che si è addossato la colpa dell’omicidio di Karen, e di mezzo, ovviamente, c’è Emir.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.