Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 24 novembre 2024, alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 24 novembre 2024: sequestri e trappole

Tarik ha rapito Gurcan

Asu (Melisa Aslı Pamuk) consiglia a Tarik (Rüzgar Aksoy) di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir (Uğur Aslan) scopre l’indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan arrivano sul posto, Tarik li ha già preceduti, ha messo un bavaglio all’uomo e lo tiene in ostaggio. Kemal e Nihan credono che Gurcan sia solo in casa e non voglia farli entrare. Nihan, Kemal e Zehir riescono, tuttavia, a fare irruzione nell’appartamento di Gürcan, ma scoprono che Tarik è riuscito a trovare l’uomo prima di loro. Tarik lo ha imbavagliato e portato in un bosco, ed è sul punto di sparargli, ma Gürcan riesce a scappare, dopo aver colpito il suo rapitore con un bastone. Zehir scopre che Gürcan è gravemente malato. Uno degli uomini di Emir riesce a rimediare l’indirizzo di Gürcan e riceve l’ordine di trovarlo.

Lo sfogo di Zeynep

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) si sfoga con sua madre e le dice che si sente “paralizzata” per colpa dei sentimenti che prova per l’uomo sbagliato. Nel frattempo, Leyla (Zerrin Tekindor) comunica a Vildan (Neşe Baykent) che presto si sposerà con Ayhan (Kerem Alışık).

Emir tende una trappola ad Asu

Galip (Burak Sergen) ha paura che Emir possa fare del male a sua sorella Asu per vendicarsi dell’incidente che ha causato a Nihan. Emir, con un astuto inganno, riesce a portare Asu e Tufan (Ali Burak Ceylan) in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui si trova una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e freni rotti. Emir ha intenzione di costringere Asu a mettersi al volante per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Tuttavia, l’incontro viene interrotto da Mujgan (Ayşen İnci), che, accompagnata da Nihan, arriva sul posto per fermare Emir e persuadere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti che potrebbero essere usati contro di lui.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.