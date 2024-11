Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 23 novembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 23 novembre 2024: che fine ha fatto Asu?

Sangue in casa di Asu

Asu (Melisa Aslı Pamuk) informa Kemal della sua decisione di accettare il divorzio e gli chiede di lasciare l’appartamento per darle la possibilità di fare le valigie. Il giorno dopo, Kemal e Nihan incontrano Gürcan che, costretto a parlare, rivela chi ha orchestrato il tentato omicidio di Nihan. Kemal e Nihan si affrettano a seguirlo, ma si imbattono in una scena incredibile. Kemal e Nihan sono sconvolti quando scoprono che Asu non è in casa e trovano una grande quantità di sangue nella sua camera. Dopo aver contattato la polizia, l’indagine inizia immediatamente, ma all’arrivo del Commissario Mercan, Nihan non può fare a meno di provare antipatia per lei. Mercan accusa Kemal di essere coinvolto nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu, e i suoi sospetti si estendono anche a Nihan.

Le preoccupazioni di Emir e Galip

Nel frattempo, Emir e Galip (Burak Sergen) sono in ansia per la mancanza di notizie su Asu, soprattutto in vista della riunione del consiglio di amministrazione. Hakan (Erhan Alpay) e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) stanno preparando le nozze, e Zeynep decide di rivelare a Emir la sua intenzione di sposare Hakan.

Gürcan viene ricoverato

Zehir, nel frattempo, cerca di far parlare Gürcan, ma l’uomo sembra in grave difficoltà e sviene all’improvviso. L’uomo viene portato in ospedale e, uscendo, incontra Tarik (Rüzgar Aksoy), che lo stava cercando. Insieme, portano Gurcan in ospedale, ma le sue condizioni sono molto gravi.

I sospetti su Emir e Kemal

Mentre proseguono le indagini sul presunto omicidio di Asu, Galip accusa Emir di averla uccisa ma, dopo un drammatico scontro, decide di credere a suo figlio. Il commissario Mercan interroga Kemal e Nihan, i quali le ripetono che non c’entrano niente con la scomparsa di Asu. Kemal era prossimo al divorzio da Asu ma non avendo firmato i documenti risulta ancora proprietario delle azioni della moglie. Kemal non ricorda nulla di quanto accaduto la notte della sparizione di Asu, ha solo delle immagini frammentate che non lo aiutano a ricostruire la sequenza delle azioni compiute.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.