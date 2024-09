Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di domenica 22 settembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 22 settembre 2024: finisce tra Kemal e Asu

-La puntata finisce alle 16:30-

Il matrimonio è a rischio?

Mentre si avvicinano i preparativi per il matrimonio di Asu (Melissa Aslı Pamuk) e Kemal, quest’ultimo è assalito dai dubbi sulla decisione imminente. Fehime (Zeyno Eracar), la madre di Kemal, rivela ad Asu che il figlio di Nihan è di Kemal. Asu, sconvolta, richiede un confronto con Emir, che la invita a casa sua, dove lei incontra anche la loro madre, tuttora in coma. Nella famiglia Soydere, intanto, sembra tornare la serenità, e Kemal propone al fratello Tarik (Rüzgar Aksoy) un impiego onesto.

Galip avverte il figlio

Dopo le rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta Galip (Burak Sergen), suo padre, il quale cerca di persuadere suo figlio a non agire contro di lui, perché un attacco alla sua persona sarebbe un attacco a tutto l’impero di famiglia.

La cena di Ayhan e Leyla interrotta da Nihan

Nel frattempo, Ayhan (Kerem Alışık) e Leyla (Zerrin Tekindor) si stanno godendo la cena che Ayhan le ha strappato dopo aver vinto la scommessa. Senza preavviso, Nihan si presenta alla porta di Leyla con Deniz e poco dopo anche Kemal si aggiunge alla compagnia. Nihan fa sentire a Kemal la registrazione che ha fatto di nascosto, nella quale Emir ordina ad Hakan (Erhan Alpay) di arrestare l’uomo che avrebbe dovuto portare via Ozan una volta evaso di prigione e una seconda registrazione, in cui sempre Emir dà appuntamento a uno sconosciuto per parlare di Ozan. Kemal e Nihan decidono di seguire Emir all’appuntamento per scoprire l’identità dell’uomo misterioso.

Si riaccende la passione tra Nihan e Kemal

Finita la cena, Nihan va a dormire insieme alla piccola Deniz e, durante la notte, Kemal entra nella camera da letto per riportare a Nihan il telefono. Nihan teme che Emir sospetti di lei, e che abbia scoperto che sta aiutando Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut). Spaventata, cerca di allontanare Kemal, ma il sentimento che li lega reciprocamente è ancora molto profondo.

Kemal lascia Asu

Fehime si reca a casa di Asu e la trova in lacrime. La donna si sfoga raccontando che Kemal l’ha lasciata e che teme possa riavvicinarsi a Nihan, trovandosi in una situazione di pericolo. Fehime convince Asu a non rinunciare a suo figlio.

