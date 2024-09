Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 21 settembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 21 settembre 2024:

Ozan non si è suicidato

La fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver esaminato velocemente le foto, Kemal le mostra a un ex poliziotto forense. Quest’ultimo afferma chiaramente che Ozan (Barış Alpaykut) non avrebbe potuto impiccarsi da solo. Nihan scopre che Efsane sapeva qualcosa su ciò che è accaduto a Ozan in quanto aveva ascoltato una conversazione telefonica tra Emir e un interlocutore di cui non si conosce il nome in cui lui diceva che una volta portato Ozan in ospedale a causa dell’avvelenamento, doveva essere eliminato.

La verità sulla madre di Emir

Kemal poi incarica Zehir (Uğur Aslan) di prendere la madre di Emir, il quale, venendo a sapere ciò, va su tutte le furie. La madre di Emir viene riportata a casa, quindi tutti scoprono che non è morta ma che è stata tenuta in stato vegetativo per 25 anni. Galip (Burak Sergen) ammette di aver detto che era morta e di aver falsificato i documenti medici dato che il tentativo di suicidio della moglie avrebbe danneggiato la sua immagine. Emir scopre che dietro al ritorno della madre a casa si nasconde Kemal, e gli giura vendetta. Nel frattempo, Kemal ha fatto rapire il dottore che si trova nelle mani di Ayhan (Kerem Alışık).

Il crollo delle azioni della società

Kemal decide di tornare a chiedere l’aiuto di Hakan (Erhan Alpay) che però avvisa immediatamente Emir. Lo scandalo del ritorno della madre di Emir porta le azioni della sua società a calare vertiginosamente. Nell’azienda dei Kozcuoglu si attraversano giorni turbolenti, mentre Emir trova il medico che ha mantenuto in stato di sedazione sua madre, Mujgan (Ayşen İnci), per anni su ordine di Galip.

Hakan lavora per Emir

Kemal, seguendo la pista del barcaiolo incaricato di trasportare Ozan via mare dopo il rapimento dall’ospedale, e con l’aiuto di Nihan -che giura sulla tomba del fratello di scoprire l’assassino- conferma che il commissario Hakan lavora per Emir.

