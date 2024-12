Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 21 dicembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 21 dicembre 2024: la svolta?

La prova schiacchiante contro Emir

Fehime (Zeyno Eracar) ha preparato uno scatolone con alcune cose che aveva portato via dalla vecchia casa di Kemal, lo dà a Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse), che al suo interno trova un pacco destinato al fratello al cui interno c’è una chiavetta con dei video che incastrano definitivamente Emir per la morte di Linda.

Kemal e Nihan sono felici?

Kemal, nel frattempo, incontra Emir e lo costringe a firmare l’accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani sono ora al settimo cielo e credono che nulla ormai potrà ostacolare la loro felicità. Tuttavia, mentre festeggiano in compagnia di tutti i loro affetti, Asu (Melisa Aslı Pamuk) ed Emir stanno già tramando alle loro spalle. Kemal, inoltre, riceve una convocazione per un test del Dna che accerteà’ la paternità di Deniz. Lui e Nihan, felici, fanno progetti per il futuro, anche se Kemal continua a nutrire una certa inquietudine.

Guai per la società

Intanto le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding perché Nihan, allo scopo di accelerare la disfatta dei nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Emir, a cui Asu ha detto del ritrovamento dei video da parte di Zeynep, ha un durissimo confronto con suo padre, poi torna a casa e resta scioccato di fronte alla sua nuova realtà.

Zeynep ama ancora Emir

Kemal apprende costernato che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir, e fa una mossa che neanche lo stesso Emir si aspettava.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.