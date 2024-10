Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 2 novembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 2 novembre 2024: una lieta novella?

Zeynep è incinta

Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) scopre di essere incinta e non sa che cosa fare adesso. Emir passa a trovarla per dirle addio per sempre, anche se è chiaro che ha un piano in mente per sacrificarla e usarla come capro espiatorio a suo favore.

Svolta nelle indagini su Ozan

Kemal e Nihan continuano a indagare sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut): Zehir (Uğur Aslan) ha rintracciato il medico forense che con ogni probabilità ha alterato la scena del crimine. Kemal e Nihan si recano subito da lui ma trovano una donna che dice loro che il signor Anil è partito e non sa quando rientrerà. Parlando con il portiere scoprono che li ha presi in giro, in realtà il medico che stanno cercando è proprio lei, una donna, così decidono di introdursi in casa sua e attenderne il rientro. Quando la donna torna a casa, Kemal la costringe a mettersi in contatto con il suo mandante per pretendere un appuntamento di persona. Per evitare che possa in qualche modo ingannarli, Kemal mette Zehir di guardia per la notte. Poi, Nihan e Kemal si recano in ospedale perché sperano di poter parlare con il medico che aveva avuto in cura Ozan.

Emir ha tutto sotto controllo

Tornata a casa, Nihan viene accolta da Emir, che le propone di divorziare. Nihan e Kemal si preparano ad affrontare l’assassino di Ozan, sono certi che stavolta il piano che hanno architettato sarà vincente, ma Emir ha previsto ogni loro mossa ed è intenzionato a consegnargli Zeynep, che viene rapita dai suoi uomini.

Emir grazia Zeynep

A rovinare la situazione interviene Hakan (Erhan Alpay), che comunica a Emir che Zeynep è incinta. Preso dai sensi di colpa Emir decide di graziarla, lasciando Nihan e Kemal a mani vuote e provocando la rabbia di Asu (Melisa Aslı Pamuk), che sperava di separarli una volta per tutte. Zeynep vorrebbe capire il perché del gesto di Emir, ma quest’ultimo non le dà soddisfazioni. Ora Zeynep teme che prima o poi Kemal scoprirà la verità Tarik (Rüzgar Aksoy), infine, costringe Banu (Çağla Demir) a firmare i documenti per il divorzio. La donna vorrebbe che il marito le concedesse una seconda possibilità, ma Tarik pare irremovibile.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.