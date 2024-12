Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 19 dicembre 2024, alle 14:10 e alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 19 dicembre 2024: Nihan in trappola

Puntata delle 14:10

Zehir (Uğur Aslan) scopre degli appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare il divorzio, ma manca una testimonianza chiave per procedere. Al ritorno dal matrimonio, Nihan ed Emir hanno un acceso confronto: lei minaccia di andarsene, lui reagisce con violenza e decide di rinchiuderla in casa, allontanando anche Vildan (Neşe Baykent). Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) afferma di aver accettato di non poter stare con Emir.

Puntata delle 21:40

Kemal si presenta a casa di Emir perché sa che Nihan é tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola senza però avere il coraggio di sparargli. Arriva la polizia, chiamata da Kemal, ma Emir afferma che sua moglie non è in casa.

Anche se Kemal chiede ai poliziotti di verificare le parole di Emir, loro non possono entrare in casa perché non hanno un mandato di perquisizione. Kemal viene arrestato per violazione di proprietà privata. Resta in cella solo un giorno, e appena uscito decide di organizzare un piano per liberare Nihan.

Nel frattempo, per minare le sicurezze di Emir, dovute secondo lui soltanto ai suoi mezzi finanziari, va a parlare con le banche. Le sue parole convincono i direttori di due banche a revocare fidi e prestiti ottenuti dalla Koczuoglu Holding. Emir deve pagare una grossa cifra alle banche e mette in atto una delle sue perfide soluzioni.

Il piano organizzato da Kemal, Ayhan (Kerem Alışık), Zehir e i loro uomini, prevede di liberare Nihan e Deniz. Kemal, per liberare Nihan dal nascondiglio in cui Emir l’ha rinchiusa, architetta un piano astuto per allontanare l’uomo dalla sua amata.

Emir cade nella trappola e, mentre si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormentano i scagnozzi di Emir rimasti a guardia. Kemal, Ayhan e Zehir rintracciano il nascondiglio di Halil e cercano di estorcergli informazioni, ma senza successo: Halil non sembra avere ciò che cercano.

Zeynep sorprende Emir in un momento di dolcezza con Deniz e, commossa, cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina, ma può realizzare il suo desiderio di paternità con il loro figlio. Gli chiede di lasciare in pace Nihan e Kemal, ma Emir non ascolta: non ha intenzione di rinunciare a Nihan, nemmeno con la morte. Nihan arriva all’assemblea del consiglio di amministrazione giusto in tempo per fermare l’operazione di Emir.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.