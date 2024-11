Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 16 novembre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 16 novembre 2024: indagini e scontri

Le indagini sulll’incidente di Nihan

Emir scopre che l’incidente di Nihan non è avvenuto per caso; qualcuno ha manomesso il servofreno della sua automobile. Per questo motivo, decide di incaricare Tufan (Ali Burak Ceylan) di rintracciare chi ha compiuto l’atto e chi lo ha mandato. Gurcan, d’altro canto, si rende conto di quanto sia pericoloso il suo comportamento e chiede ad Asu (Melisa Aslı Pamuk) di dargli qualcosa di più.

Tarik teme di essere scoperto

Tarik (Rüzgar Aksoy) è in preda all’ansia, preoccupato che Kemal possa arrivare a scoprire la verità sulla morte di Ozan (Barış Alpaykut). Hakan (Erhan Alpay) porta Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) in centrale, ma Emir trova il modo per parlarle prima che cominci l’interrogatorio e le dice esattamente cosa dovrà riferire al commissario. Hakan le propone di sposarlo e in cambio lui la proteggerà da Emir: sebbene Zeynep accetti il suo atteggiamento continua a rimanere ambiguo. La ragazza alla fine viene rilasciata in attesa degli esiti dell’autopsia. Tarik tira un sospiro di sollievo ma teme che da un momento all’altro la situazione possa precipitare.

Fehime contro Vildan e Nihan

Fehime (Zeyno Eracar) affronta Vildan (Neşe Baykent) e Nihan, ma quest’ultima è determinata a portare avanti la sua relazione con Kemal. Nihan riferisce a Kemal della lettera che le era stata consegnata da Gurcan e Zehir (Uğur Aslan) e Ayhan (Kerem Alışık) iniziano subito a indagare.

La contromossa di Asu

Asu, saputo che Emir ha ricevuto il rapporto sull’incidente di Nihan, decide di far allontanare Gurcan dal paese, ma ormai Emir e Kemal sono già sulle sue tracce. Emir sta iniziando ad avere dei sospetti su Tufan, che infatti è sempre più fedele ad Asu.

Zeynep vuole capire come sia stata ritnracciata

Zeynep sospetta che Nihan abbia scoperto il suo nascondiglio dopo che Asu ha fatto in modo che ricevesse la lettera, ma Asu nega e le dice che probabilmente è stato Emir a tradirla. Nonostante Zeynep sia stata rilasciata, Huseyin (Orhan Güner) non è ancora convinto della sua innocenza.

Emir scopre chi ha manomesso l’auto di Nihan

Nel frattempo, Gurcan telefona a Emir e gli propone di fornirgli l’indirizzo di chi ha manomesso l’auto di Nihan in cambio di soldi. Quando Emir arriva all’indirizzo, scopre che è l’appartamento di Asu. Intanto Tarik chiede aiuto ad Asu per scagionare sia lui che Zeynep da possibili accuse riguardo l’omicidio di Ozan.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.