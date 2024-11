Ecco cosa succede oggi in Endless Love,la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di giovedì 14 novembre 2024, alle 21:40. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time e, da novembre dello stesso anno, in prima serata. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love puntata del 14 novembre 2024: la fuga di Zeynep

I dubbi di Kemal

Kemal ha contattato la polizia per far arrestare sua sorella, ma durante la conversazione si rende conto che non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan (Barış Alpaykut), anche se ha tentato di soffocarlo. Nel frattempo, Hakan (Erhan Alpay) si reca da Vildan (Neşe Baykent) per chiederle di firmare l’autorizzazione all’autopsia giaà firmata da Nihan, necessaria per l’inchiesta sull’ipotetico omicidio di Ozan. Alla notizia dell’indagine, Vildan va in crisi nervosa.

La rabbia di Vildan

Emir rientra nell’appartamento e trova Asu (Melisa Aslı Pamuk), ma Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) é scomparsa: Asu non ha idea di dove si trovi. Emir ordina a Tufan (Ali Burak Ceylan) di rintracciare la ragazza. Vildan, intanto, legge una lettera di Zeynep nella quale spiega ai genitori i motivi della sua fuga, ovvero il fatto di aver ucciso Ozan. Presa dal rancore e dalla voglia di vendetta, prende una pistola e si reca verso il molo dal quale sta per salpare una barca che porterà via Zeynep.

Ayhan trova Zeynep al molo

Nel frattempo Ayhan (Kerem Alışık) riceve una telefonata da un informatore il quale lo avvisa che una barca sta partendo, con un solo passeggero, capisce quindi che si tratta di Zeynep e segnala l’indirizzo a Kemal che lo segnala poi a Nihan. Giunti tutti e tre sul posto, con grande sorpresa dei presenti, Vildan tira fuori la pistola per vendicarsi di Ozan, e nella colluttazione con Nihan che vuole impedirle di sparare, parte un colpo che centra in pieno Zeynep, che cade a terra incosciente.

Zeynep non denuncia Vildan

Nella disperazione, Kemal porta Zeynep in ospedale dove la operano e la dichiarano fuori pericolo. Vildan decide di andarsi a costituire alla polizia. Mentre Zeynep lotta per la sua vita, Nihan decide di andare alla polizia e confessare quanto è successo. Dai rilievi effettuati sulla pistola risulta che è stata Vildan a sparare il colpo che ha ferito Zeynep. Quest’ultima viene dichiarata fuori pericolo e al risveglio decide di non sporgere denuncia contro Vildan, dichiarando che si è trattato di un incidente, così dopo pochi giorni di detenzione la donna può far ritorno a casa. Appena dimessa, Zeynep viene portata in centrale per essere interrogata sulla morte di Ozan.

Endless Love, replica

È possibile vedere le puntate della soap opera in replica su La 5, che la manda in onda tutti i giorni alle 19:05.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.