Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 13 settembre 2024, alle 14:10 e alle 21:30. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DALl’8 AL 14 SETTEMBRE 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 13 settembre 2024

Puntata delle 14:10

Sitki (Barış Akkoyun) corre da Emir a spifferargli le intenzioni di Kemal: Emir così lo incarica di anticipare le mosse del nemico, procurando a lui quella registrazione. Kemal poi arriva senza annunciarsi a casa di Tufan (Ali Burak Ceylan) e si fa dare le foto che ritraggono il bacio tra Emir e Zeynep. Hakan (Erhan Alpay), preoccupato per suo fratello Safak (Berk Güneşberk), chiede ad Emir di licenziarlo, ma l’uomo si rifiuta: ha già salvato la vita del giovane finanziando la sua operazione chirurgica.

Puntata delle 21:30

Nihan riceve una busta contenente le foto che erano state inviate a Ozan (Barış Alpaykut) in prigione. Così scopre del tradimento di Emir con Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) ed è sempre più risoluta nella sua decisione di vendicarsi.

Zehir (Uğur Aslan) continua a cercare la registrazione della telefonata che Ozan (Barış Alpaykut) ha fatto dal carcere, ma per ora senza risultati. Tarik (Rüzgar Aksoy) comunica a Banu (Çağla Demir) che dovranno trasferirsi dai suoi genitori, dopo un attimo di sconcerto, Banu gli promette che non lo abbandonerà.

Tufan (Ali Burak Ceylan) cerca di riconquistare la fiducia di Asu (Melissa Aslı Pamuk), ma lei non vuole più avere a che fare con lui. Emir scopre che il calcestruzzo sparito è stato donato da Kemal per la costruzione del dormitorio maschile della scuola d’arte.

Zeynep incontra Emir perché vuole dargli un regalo per il suo compleanno, il giorno dopo. Si tratta di una chiave, con cui Zeynep gli augura di diventare un rifugio per sua figlia. Emir la tratta freddamente e, in maniera allusiva, le dice che avrebbe preferito un altro genere di regalo.

Tufan si reca a casa di Kemal per portare a lui e ad Asu l’invito per la festa a sorpresa di Emir. Inizialmente Kemal rifiuta, ma Asu invece lo convince a partecipare. Asu telefona a Nihan per chiederle spiegazioni sul perché fossero stati invitati, e lei risponde di non saperne niente e che non erano neanche sulla lista ma che sarebbero comunque potuti andare se avessero voluto.

Tarik e Banu vanno a casa di Fehime (Zeyno Eracar) ma quest’ultima non è felice di averla come nuora. Con un inganno, Kemal attira Emir nel suo ufficio e gli comunica che senza il benestare della sua società (di Kemal), lui non potrà rescindere nessun contratto e non potrà portare a termine nessuno dei suoi progetti. Nel frattempo, Tufan sta organizzando un piano per smascherare Asu, vuole proiettare davanti a tutti alla festa delle fotografie compromettenti.

Zeynep fugge dalla festa di compleanno, inseguita da Kemal, che l’affronta fuori dalla casa dei suoi genitori. Sentendo le voci, l’intera famiglia si precipita fuori per capire cosa stia accadendo, e Kemal se ne va infuriato dopo un’altra discussione con Tarik. Tornata a casa, Leyla (Zerrin Tekindor) trova Ayhan (Kerem Alışık) che la sta aspettando. Mentre parlano, arriva anche Kemal, già turbato dagli eventi della serata, e si scaglia contro Ayhan. L’intervento di Leyla evita che i due arrivino a uno scontro fisico.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.